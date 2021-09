První díl nového klubového podcastu Sigma jede bude mít premiéru ve čtvrtek večer na kanálu YouTube. Hostem moderátora Lukáše Krbečka byl kapitán Roman Hubník. Díky Deníku se můžete podívat na exkluzivní ukázku.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

Co všechno na sebe Hubník prozradil? Třeba proč nosí na dresu číslo 4, nebo jak mu bylo po stomilionovém přestupu z Olomouce do Moskvy, kam dorazil v únoru v teniskách a bez čepice. „Velká škola života,“ usmál se sedmatřicetiletý matador, který už uvažuje o tom, co bude dělat, až jednou s fotbalem skončí.

„Před rokem jsem s přítelkyní otevřel obchod, kde prodáváme elektrokoloběžky, čtyřkolky, malé motorky pro děti i pro dospělé, krosky a veškeré příslušenství k tomu. K tomu jsme přidali i elektrokola, i když Jágra tam nemám,“ smál Hubník. „Baví mě to. Nejsem typ, který by přišel domů a lehl k televizi, nebo naopak lítal po městě po kávě. Zabere to čas, ale naplňuje mě to. Mám tam i plány do budoucna, věřím, že se to rozjede,“ doplnil.

Setrvání ve fotbale by se Hubník nebránil, nicméně v jednom má jasno. Určitě prý nebude trénovat. „Trenéra jsem zavrhl rovnou. Ten to má ještě horší než hráč. Čas, který stráví s fotbalem je dvakrát takový než v případě hráče. Musí se chystat tréninky a podobně,“ vysvětlil. „Co se týče jiné práce v klubu, tak zatím žádná nabídka nepřišla. Kdyby ano, určitě bych nad ní uvažoval,“ řekl Hubník.

V novém pořadu Sigmy se ohlédnul za úspěšnými roky v Plzni a Ligou mistrů i působením v národním týmu, se kterým se zúčastnil dvou mistrovství Evropy, ale také třeba mistrovství světa do 20 let.

Došlo i na citlivé téma rozchodu s manželkou i na ta úsměvná. Třeba proč nemá rád kopr.

Celý první díl podcastu SigmaJede na YouTube.