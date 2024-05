/ANKETA/Už v sobotu čeká milionářskou Ligu mistrů finále. Utká se v něm historicky nejúspěšnější tým soutěže Real Madrid a Borussia Dortmund. Kdo podle uničovského výběru U15 zvítězí?

ANKETA: Komu fandíte ve finále Ligy mistrů? (SK Uničov) | Video: Deník/Michal Muzikant, Kateřina Součková

Žáci Uničova do patnácti let hrají Moravskoslezskou žákovskou divizi, skupinu E. Jsou v ní po 24. kolech na třetím místě. „Po minulém ročníku, kdy jsme jako U14 soutěž vyhráli jsme si dali s týmem U15 opět ty nejvyšší cíle. Do soutěže jsme vstoupili velice dobře. Za prvních pět utkání jsme získali 15 bodů a skóre 30:1. Vše bylo podle našich představ, a tak jsme dále pracovali na změnách, které měly hráče posunout k ještě lepším individuálním a týmovým výkonům. Ve 13.kole jsme na domácí půdě prohráli vysoko 0:5 a z toho jsme se následující kola nedokázali jako tým otřepat a utrpěli další dvě zbytečné porážky. Toto beru jako tu nejméně vydařenou část sezóny,“ hodnotil trenér týmu Vladimír Mišák.

„Do jarní části jsme šli s dalším cílem a to, připravit se na přechod do mladšího dorostu. Začali jsme se více zabývat herním systémem, útočným i obranným. Oproti minulému ročníku, kdy jsme hráli více na rychlé protiútoky jsme herní systém dost obměnili a zapracovali na postupném útoku. Bylo to i z důvodu odchodu nejlepšího střelce. V obranném systému se nám docela dobře daří pracovat na naučení kombinovaného systému.

Musím kluky pochválit za jejich dlouhodobou a vytrvalou pracovitost. Jmenovitě vyzdvihovat nebudu, ale máme v týmu hráče, kteří jsou tahouni mužstva. Do konce soutěže zbývají dvě kola a chceme udržet třetí flek. Myslíme si, že kluci budou do mladšího dorostu dobře připraveni,“ dodal Mišák.

Nejlepším střelcem je 25gólový Dominik Syrůček. Zeptali jsme se mladých Uničováků, jak dopadnou jejich vzory ve finále Champions League.

Z dvanácti hráčů hned sedm bude fandit Borussii Dortmund, za níž může krásně zakončit svoji etapu v klubu Marco Reus, který po sezoně u BVB končí.

Real bude tlačit k patnáctému titulu pět uničovských fotbalových nadějí.

Komu budete fandit ve finále Ligy mistrů vy?