Radost z postupu ze skupiny záhy vystřídalo zklamání v úvodním utkání play-off. Jen malou útěchou bylo pro české zástupce v turnaji EMF EUROCUP v malém fotbale, že je vyřadili pozdější finalisté. SK Véska Olomouc ani TFT EDERA Pardubice se v bulharském letovisku Sunny Beach přes osmifinále nedostaly.

Hanácký celek jako nováček na mezinárodní akci předvedl parádní vystoupení ve skupině A, kterou vyhrál s dvoubodovým náskokem před ázerbájdžánským Zangezurem. „Jeli jsme tam s opatrnými cíli, především neudělat ostudu a nejlépe postoupit ze skupiny, což se povedlo nad očekávání dobře, když jsme skupinu vyhráli. S těžkými soupeři jsme získali herní sebevědomí a mohli se z toho odrazit do osmifinále. Soupeře jsme studovali, po každém zápase jsme dělali videorozbory, byli jsme připravení, ale soupeř zařadil vyšší rychlostní stupeň. V osmifinále hrál jinak než ve skupině a došel až do finále,“ líčil olomoucký obránce Marek Zeman.

Véska narazila v osmifinále na rumunský celek Reggio Liriada Brasov a prohrála 3:7. „Prvních pár minut jsme se celkem drželi, jenže potom se soupeř třemi slepenými góly dostal vyloženě na koně. Měli jsme už tehdy přikročit k power play, ke které jsme sáhli až ve druhém poločase. Bylo potřeba udělat změnu, ale hrajte power play už v deváté minutě,“ řekl Zeman.

Mladý olomoucký celek každopádně nasbíral zkušenosti, které může zúročit. „Loni jsme byli podruhé v naší lize druzí, prali jsme se o vítězství. Nakonec to nevyšlo, ale na Českém národním poháru jsme zažili báječnou jízdu, jeli jsme tam v poměrně oslabeném kádru, i tak jsme došli do čtvrtfinále. Na evropský pohár jsme se taky nesešli v plném složení, ale dobrou týmovou atmosférou a nasazením jsme dokázali udělat dobrý výsledek. Po vypadnutí jsme cítili zklamání, naštvání, skupina nás navnadila, že můžeme uhrát dobrý výsledek, ale za den či dva to přešlo ve vystřízlivění. Jsme naprosto spokojení s tím, co jsme tam dokázali,“ doplnil bratr zakladatele klubu a gólmana Tomáše Zemana.

Pardubická EDERA vstoupila do skupiny D vysokou výhrou 7:0 nad řeckým celkem Anagennisi Kaisarianis. „Měli jsme strašně jednoduchého soupeře na úvod, Řekové přijeli v malém počtu a od začátku jsme věděli, že to budou mít těžké. Dali jsme jim sedm branek, na úvod jsme chytli ideálního soupeře na seznámení s hřištěm. Jenže jako by na nás únava po cestě autem dopadla druhý den,“ hlesl pardubický kapitán Miloš Chvála.

S bulharským celkem Stara Zagora remizoval pardubický výběr 3:3 a na závěr skupiny podlehl moldavskému mužstvu InterDnestrCom Tiraspol 2:3. „Špatně jsme vstoupili do prvního zápasu v dalším dnu a brzy jsme prohrávali. Najednou jsme utkání otočili a dostali ho pod kontrolu, jenže jsme se nechali uchlácholit a Bulhaři dvěma góly nakonec srovnali, zbytečně jsme ztratili body. Poslední duel byl relativně vyhrocený, tahali jsme zkraje zápasu za horší konec. Pak jsme snížili a bojovali celé utkání, nakonec jsme prohráli o gól,“ popsal Chvála.

Nevraživost mezi oběma tábory však pokračovala i po konci utkání. „Šli jsme jim gratulovat, ale nebyli ani schopní podat nám ruku s výjimkou kapitána a vedoucího týmu. Nevím, zda na ně my Češi působíme jinak, ale šli jsme za nimi s respektem a po utkání jsem kapitánovi vracel vlajku s nápisem Respect. Přijde mi, že náš národ nevnímají pozitivně, sálá to z nich. Naopak Řekové, to bylo nebe a dudy, podali ruce, vše bylo super, jak se sluší a patří,“ sdělil kapitán.

EDERA tak postoupila do osmifinále až ze třetí příčky skupiny D, byť se čtyřmi body jako Stara Zagora. V play-off na ni čekal rumunský tým Borussia Sibiu, který přemohl pardubický celek 5:2. „Postupovali jsme jako první tým ze třetích míst, jenže jsme narazili na Rumuny, kteří turnaj nakonec vyhráli. Bohužel jsme to nezvládli individuálně. Ve druhé minutě jsme prohrávali 0:2, zkusili jsme hrát vabank a za stavu 0:3 šli do power play. Snížili jsme na 1:3 a mysleli si, že nás to nakopne, vlilo nám to krev do žil a ještě jsme se zápasem chtěli něco udělat. Bohužel nás pak vytrestali a nakonec nám dali góly z protiútoku do prázdné branky,“ řekl autor jedné osmifinálové trefy Chvála. „Čekal jsem od nás trochu víc,“ hlesl.

EMF EUROCUP patřil Rumunům, vyhrála Borussia Sibiu, která ve finále zdolala 1:0 celek Reggio Liriada Brasov. „Turnaj byl dobře obsazený, týmy na vysoké úrovni, ale když to porovnám s Českým národním pohárem v Ostravě, upřímně si myslím, že co se týče kvality, naše týmy by se spoustě mužstvům na EUROCUPU vyrovnaly,“ podotkl Chvála.

Každopádně v součtu s Ligou mistrů zastavily čtyři české celky v osmifinále evropských soutěží shodně čtyři rumunští soupeři. Čím to? „U nás je trochu deficit v tom, že jsme zvyklí v Pardubickém kraji hrát v jiném počtu lidí, tedy čtyři plus jedna. Ovšem na Rumunech bylo vidět, že spolu tráví na hřišti mnohem víc času než my, měli nacvičené vzorce pohybu. Vědí o sobě, ti kluci jsou na jiné úrovni,“ poznamenal pardubický kapitán.

Výsledky turnaje EMF EUROCUP

Skupina A:

T.M.T. (Řecko) – Véska Olomouc 0:5

Branky: 12. a 27., Tögel, 16. a 28. Hořava, 30. Šuba.

Galaktico Vratsa (Bulharsko) – Véska Olomouc 3:5

Branky: 37. Velchev, 38. Petkov, 39. Paraskov – 10., 20., 39. a 39. Tögel, 21. Hořava.

Véska Olomouc – Zangezur (Ázerbájdžán) 1:1

Branky: 17. Hořava – 27. Hasanov.

Skupiny D:

Anagennisi (Řecko) – EDERA Pardubice 0:7

Branky: 1. a 8. Řehák, 16. a 40. Lát, 17. Semínko, 20. Hajník, 28. Stránský.

Fresh Friut Stara Zagora (Bulharsko) – EDERA Pardubice 3:3

Branky: 2. a 28. Zhelyazkov, 35. Staykov – 11. a 18. Zbudil, 15. Hajník.

EDERA Pardubice – InterDnestrCom Tiraspol (Moldavsko) 2:3

Branky: 12. a 37. Zbudil – 6. Picus, 30. Burtev, 32. Oleinic.

Osmifinále:

Véska Olomouc – Reggio Liriada Brasov 3:7

Branky: 31., 35. a 39. Šuba – 6. a 26, Apetrei, 8. a 22. Visan, 9. a 10. Dumitrovici, 19. Cioran.

Borussia Sibiu – EDERA Pardubice 5:2

Branky: 13. a 37. Tili, 1. Span, 2. Trohin. 34. Timis – 29. Cvhála, 38. Zbudil.

O 3. místo:

Nova Vita Târgu Mureș (Rumunsko) – Zangezur 4:3

Finále:

Reggio Liriada Brasov – Borussia Sibiu 0:1