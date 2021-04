„Probíhala s ním jednání a byli jsme i částečně domluveni,“ potvrdil předseda Velké Bystřice Jiří Petr. Jenže stejně jako do všeho v dnešní době, tak i do této možné spolupráce hodil vidle koronavirus.

„Nevíme, co bude dál. Fotbal je zastavený a momentálně s panem Onofrejem v kontaktu nejsme. Nevíme, jak bude reagovat po pauze a jak celá situace dopadne,“ pokračoval Petr.

Jakmile bude jisté, zda se letošní ročník ještě rozběhne nebo se objeví jakékoliv informace týkající se uvolňovaní pro sport, tak se zástupci Velké Bystřice pustí do dalšího vyjednávání. „Budeme to chtít vyřešit,“ prozradil Petr.

A budou muset, protože v zimě se klub rozloučil s koučem Milanem Schmidtem přesto, že byli jeho svěřenci v I. B třídě třetí. „Ukončili jsme spolupráci po vzájemné domluvě a rozešli jsme se v dobrém. Od vedení přišla nějaká vize, že bychom měli zkusit dělat fotbal jinak,“ osvětlil Jiří Petr.

Cíle klubu ovšem nejsou přehnané. „Chceme hrát na špici I. B třídy a pokud by to kluci zvládali herně i morálně a měli na to, tak bychom chtěli nahlédnout do I. A třídy,“ pokračoval Petr.

Problémem jsou však hráči, respektive jejich počet a samozřejmě finance. „Je těžké sehnat kvalitní hráče. Navíc to nechceme mít postavené na tom, že bychom je platili. Chceme, aby to dělali, protože si chtějí zahrát dobrý fotbal. My se jim budeme snažit vytvořit co nejlepší podmínky,“ říká předseda.

K tomu všemu by mohl pomoci právě Ladislav Onofrej, který největší část kariéry strávil v olomoucké Sigmě, kde následně působil jako asistent trenéra a stejnou funkci zastával i v Prostějově. Nyní působí bývalý ligový obránce jako šéftrenér mládeže v HFK Olomouc. „Je to persona a na spoustu kluků by mohl mít pozitivní vliv. Něco odehrál, má ligové zkušenosti a může toho hráčům spoustu předat,“ ví Petr.

Zatím však není jisté, jestli ke spojení Velké Bystřice a Ladislava Onofreje dojde. „Není to žádné tajemství a pokud budeme mít nové informace, tak o nich budeme informovat,“ uzavřel Jiří Petr.