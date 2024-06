Za Baník Ostrava odehrál pouhé dva zápasy, velká část fanoušků si však vybaví jeho gól na hřišti Sparty. Zahrál si také za Slovácko, slovenskou Nitru, Vítkovice či v Německu za Lokomotivu Lipsko. Řeč je o 38letém Filipu Rackovi, který nyní se svým výběrem Technických služeb Havířov oslavil postup na finálový turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku, který se uskuteční už příští čtvrtek v Roudnici nad Labem.

„Turnaj byl super. Myslím, že je fajn, že se takhle mohou sejít kluci, kteří dělají různé profese a baví je fotbal. Samozřejmě je škoda, že jsme v takovémto vedru hráli na umělce. Nevadilo mi ani to úvodní čekání na rozhodčí, i když si myslím, že to mohl klidně pískat i někdo z dalších týmů a čekat se nemuselo vůbec," říkal bezprostředně po postupu do finále, ze kterého postupovaly automaticky oba celky a bylo tak odbyto jen penaltami Filip Racko.

Na rozdíl od druhého finalisty a tudíž i postupujícího z olomouckého Honeywellu, který mezi nejlepší dva dokráčel, až na remízu právě s Havířováky, bez ztráty kytičky, se jeho celek poměrně dost zapotil. Po úvodní výhře a následně oné remíze totiž inkasoval debakl 0:5 od nakonec nepostupující bzenecké Kyocery, pro kterou se však jednalo o jediné tři body.

O nejtěžším zápase měl ale tento borec i tak jasno. Bylo to podle něj semifinále s jedním z největších favoritů, hranickým Schäfferem. V něm Slezané vedli po prvním poločase 3:0, nakonec však s vypětím všech sil a také s trochou štěstí, které jim pomohlo při střele Jakuba Marka do tyče v poslední minutě, ubránili těsnou výhru v poměru 3:2.

„Bylo to hodně náročné. Ještě navíc v kombinaci s tím horkem a stupňující se únavou kluků, z nichž někteří byli ještě ráno na šichtě. Nebylo nic příjemného, když nás soupeř ke konci mačkal. Na druhou stranu my jsme měli přidat ke konci první půle ještě dva, tři góly a bylo by hotovo," hodnotil.

„Jinak ale musím říct, že tady už slabého soupeře nebylo. Rozdíl oproti okresnímu kolu šel cítit dost. Nás ale táhli dva kluci z Hlubiny, která postupuje do MSFL. A vlastně nesmím zapomenout na gólmana Marka Linzera, který nás nejednou parádně podržel," dodal hned nato.

Společně s výběrem Honeywellu se tak příští čtvrtek 13. června vydají Havířováci do Roudnice nad Labem v Ústeckém kraji, kde se postaví ještě lepším celkům a pokusí se mezi nimi zabojovat o celkové vítězství. A proto je plán na následující týden jasný. „Musíme se teď hlavně dát dokupy. Třeba mě osobně tahá sval. Určitě se ale budeme těšit," popisuje.

„Z Havířova to bude pěkná štreka a v práci budou mít radost, že zase budeme chybět. V tomto směru nás vedoucí asi nepochválí. I proto tam pojedeme uhrát co nejlepší výsledek a zanechat co nejlepší dojem. Vůbec teď ale nedokážu říct, na co to bude stačit," dodává s lehkým smíchem.

A tým, kterému se zadaří ze všech nejvíc a stane se absolutním vítězem celého turnaje, bude mít tu možnost zajet si na jakýkoli velký evropský zápas dle vlastního výběru zcela zdarma. Jaké by byly případné preference Havířovských? „Kluci v šatně se bavili o Realu, který vyhrál Ligu mistrů a má krásný nový stadion. Mě osobně by pro svou atmosféru lákat třeba i Dortmund. Je to ale pořád příliš daleko," uzavřel Filip Racko.