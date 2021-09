6. Loštice C 5 2 0 0 3 17:15 6

skupina B - 8. kolo: Postřelmov B - Loštice C 6:1 (7. Winkler, 16. Winkler, 25. Kulil, 63. Kuruc , 65. Kuruc, 75. Minář - 22. Vykydal), Podolí - Lukavice 3:1 (48. Grau, 65. Rissner, 90. Janovský - 81. z pen. Beran), Palonín - SULKO Zábřeh B 2:3 (19. Heger, 36. Kvapil – 28. Lasovský, 35. Ohrablo, 87. vl.), Krchleby - Moravičany 1:7 (89. Čech - 18. Rabenseifer, 19. Kašpar, 33. Rabenseifer, 49. Rabenseifer, 69. Grulich, 81. Rabenseifer, 0. Dokoupil).

skupina C - 8. kolo: Nový Malín - Sudkov 3:2 (11. Pospíšil, 25. z pen. Pospíšil, 67. Šafář - 33. z pen. Hudlík, 75. Brázda), Libina - Bernartice 2:1 (14. Čikl, 38. Skála - 58. Dubovan), Bludov - Vikýřovice 3:1 (75. Kvapil, 80. Kvapil, 86. Sadil - 62. Horák), Jindřichov - Štíty 0:2 (61. Skoumal, 87. Holly), Písečná - Žulová 4:1 (22. Slavík, 32. Šoltýs, 39. Guzej, 71. Slavík - 46. Danilko), SK Zvole - V. Losiny B 2:1 (10. Jančík, 58. Roller - 89. z pen. Křepský), Ruda - Mikulovice 4:0 (4. Kvapilík, 33. Novotný, 47. Makeš, 82. Novotný).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.