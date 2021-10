Vasiljev: Práci trenérů jsem sledoval už jako hráč. Bude z něj nový Mourinho?

Tomáš Vasiljev ukončil po sestupu Blanska do třetí ligy svoji profesionální kariéru. Místo toho se vrhl na dráhu trenéra. Momentálně působí u hráčů Sigmy Olomouc do osmnácti let. „Už jako hráč jsem okoukával spoustu věcí od různých trenérů. Vedl mě třeba Martin Svědík, Martin Pulpit, Václav Jílek či Jiří Balcárek. Od každého jsem si vzal něco,“ řekl.

Tomáš Vasiljev | Foto: DENÍK/Heloňa Stanislav

Už v červnu navíc dostudoval vysokou školu, kde se z něj stal pedagog angličtiny a tělocviku, zároveň v rámci studia získal trenérskou licenci B. „Teď by mi měla stačit praxe a potom musím složit zkoušku, abych získal áčko. Díky tomu jsem se ostal k trénování mládeže v Sigmě, kde dělám asistenta Romanovi Sedláčkovi, který mě vedl v Mohelnici, znám jej a vím, co očekávat,“ popisoval. Jak vás naplňuje trénování osmnáctiletých kluků? Líbí se mi práce s nimi, protože už je to velký fotbal, ale zároveň jsou kluci hodně senzitivní a jejich posun jde vidět strašně rychle. Věci, které jim říkáme a které děláme na tréninku, se brzy projeví. Navíc se chtějí zlepšovat a na tréninku je nasazení. Občas je potřeba je trochu popohnat, ale všeobecně mají touhu. Naopak třeba ve 3. lize je takových kluků jen pár a zbytek má fotbal jen jako doplněk k práci, takže je to jiný druh trénování. Nepřemýšlel jste nad tím, že byste hrál nějakou nižší soutěž a k tomu i trénoval? Některé kluby se mi ozvaly, přemýšlel jsem o nich, ale řekl jsem si, že všechnu energii, kterou jsem věnoval hraní, přesunu do trénování. Třetí liga je náročná a nemyslím si, že bych byl při kombinaci s trénováním takovým přínosem. Nad nižší soutěží jsem zatím nepřemýšlel. Máte blíže k hráčům, kteří jsou vám na hřišti podobní? Mám výhodu, že jsem za kariéru hrál na všech postech kromě stopera. Ve Slovácku jsem hrál i v obraně, většinu kariéry křídlo a poslední rok v Blansku zase uprostřed. Snažím se nedělat rozdíly a pomoct všem hráčům stejně. Ještě nedávno hrál Vasiljev proti Spartě či AS Řím. Teď ve 27 nečekaně končí Přečíst článek › Jaké máte trenérské cíle? Dá se říct, že vysoké. Chtěl bych to dělat naplno. Teď to ze začátku nejde dělat hned profesionálně, protože práce asistenta není tak finančně ohodnocená, abych se mohl věnovat jen tomu. Ale postupem času, bych se chtěl vypracovat. Nemám konkrétní cíl, ale chtěl bych se neustále posouvat a zlepšovat. Co tedy ještě budete dělat? Momentálně bych se chtěl věnovat učení. Mám aprobaci na angličtinu a tělocvik. Zatím se trénováním neuživím, ale potřebuji práci dopoledne, abych se odpoledne mohl věnovat týmu. Celkově ale můžu dělat téměř cokoliv. Ve své kariéře jste potkal mnoho trenérů, vzal jste si od nich něco? Trenérské věci řeším už tři roky, co vím, že jednou budu trénovat. Pod Martinem Svědíkem s Michalem Kordulou to pro mě ve Slovácku byla velká škola. Sledoval jsem, jak trénují, proč děláme tohle v tuhle dobu a podobně. Zažil jsem ve své kariéře spoustu trenérů a od každého jsem si něco vzal. Předal vám toho nejvíce právě Martin Svědík? V dorostu nejvíce vzpomínám na trenéra Jílka, kterého jsem měl v sedmnáctce a pochytil jsem od něj spoustu věcí, hlavně fotbalových návyků. Od Korduly se Svědíkem jsem si vzal spoustu věcí, jak trénovat a také taktických. Balcárek zase měl lidský přístup a dokázal skvěle načíst soupeře. Od každého trenéra, kterého jsem měl, jsem si něco vzal. Používám od nich spoustu věcí z tréninku. Snažím se to různě posbírat, protože každý měl něco. Někdo byl lidský, že uměl s hráči jednat, další zase měl propracovanou taktiku. Jsem rád, že jsem trenérů zažil několik, můžu to srovnat a najít si svoji cestu. Netradiční koníček. Fotbalista a umělec Vasiljev řádí se štětcem Přečíst článek › A co Martin Pulpit? Je úplně jiný, ale také mi něco dal. Sám říkal, že je magor a narkoman na vítězství, že tomu podřídí všechno. Když si člověk zvykne na jeho trenérský styl, tak pozná, že trenér Pulpit fotbal vidí. Máte nějaký trenérský vzor? Líbí se mi Mourinho. Nemyslím z hlediska principů fotbalu, ale jednáním. Teď už je to někdy až moc, ale ze začátku dokázal strhnout pozornost na sebe a oprostit hráče od tlaku. Teď se mi líbí Tuchel z Chelsea, který se snaží hrát rychlý fotbal, ale nemám jeden vzor. Ale dívám se na Mourinhovi tiskovky, protože to je sranda. Vy na sobě cítíte nějakou změnu, po přesunu z hřiště na lavičku? Něco pozoruji. Je zajímavé, že fotbal poslední dobou sleduji úplně jinak. Soustředím se jen na své hráče, kam se můžou posunout a tak, což jsem jako divák nikdy nedokázal.



