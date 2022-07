„Vzpomínky to jsou hezké. Pořád je na co vzpomínat. Jsem rád, když se jednou za čas s klukama potkám," říká rodák ze Znojma Martin Hudec směrem ke své již skončené profesionální kariéře, kterou strávil téměř celou v olomoucké Sigmě. Jednalo se o celých osm sezon.

A kde se cítil ve svém fotbalovém životě nejlépe? Bylo to samozřejmě v Olomouci. Přišel jsem tam jako mladý hráč a byl jsem rád za šanci. Samozřejmě to ale bylo fajn i v Německu. Tam jsem si zahrál jak tu druhou, tak potom, kvůli zdravotním problémům, i třetí Bundesligu,"popisuje.

„Musím ale říct, že i ta třetí německá liga je profesionální a má vysokou kvalitu. Těžko se to ale srovnává. Doba se mění a všechno, i u nás, jde dopředu," dodává.

Svou hráčskou dráhu ukončil v roce 2016 v týmu čtvrté německé ligy SV Meppen, když mu bylo 34 let. A od té doby se vrhnul do nové životní etapy. „Po konci kariéry jsem začal podnikat. Nyní vlastním dva obchody s kosmetikou," prozradil.

A jak to má se sledováním svého nejosudovějšího klubu? „Sigmu samozřejmě sleduji, ale s tím chozením na ni je to už trošku horší. Nebydlím totiž v Olomouci, takže to dojíždění je náročné. Navíc teď mám malého syna, který s fotbalem právě začíná, takže se věnuji hlavně jemu. Tomu podřizuji většinu volného času," prozrazuje.

Kromě toho ale sám Hudec na hraní fotbalu nerezignoval. Stále totiž aktivně hraje tým FK Aditeg Vrbovec-Dyjákovičky, se kterým i přes druhé místo ve III. třídě skupiny A znojemského okresu postoupil do okresního přeboru.

„Hevlín sice vyhrál, ale postup odmítl. My jsme do toho naopak šli už od začátku s tím, že chceme postoupit a jsme lehce zklamaní z toho, že jsme nakonec nedokázali být první. Uvidíme, jak se nám povede doplnit kádr. Snad se v příští sezoně s vyšší soutěží popereme se ctí," přeje si.

Mnoho bývalých profesionálních fotbalistů se po konci svých kariér uchýlí k trénování. Některým jejich nová role vyjde, jiní se zase po několika neúspěšných letech odvrátí raději k něčemu jinému. Martin Hudec sice není výjimkou, ale i k této činnosti přistoupil tak, jako dnes k hraní fotbalu. To znamená pouze rekreačně.

„Trénovat jsem zkoušel. Vždycky ale maximálně na okresní úrovni. Větší ambice jsem nikdy neměl. Ale co není, může být. Budoucnost je otevřená," uzavřel.