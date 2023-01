Ve čtvrtek večer převzal ve Společenském centru Trutnovska Petr Strnad ocenění pro nejlepšího trenéra mládeže. „Mám z toho radost a dobrý pocit. Je to ocenění toho co dělám a že to dělám dobře. Ale cena nepatří pouze mě a není to jen má zásluha. Je to vizitka celého klubu a toho, co v něm a ve škole děláme,“ popisoval své pocity Petr Strnad.

Ten se totiž věnuje na ZŠ Sluneční hodinám tělesné výchovy ve sportovních třídách a odpoledne vede tréninky přípravek FK Šumperk ročníku 2012 a 2013. Právě se Základní školou Sluneční šumperský celek spolupracuje.

„Máme tam sportovní třídy a je to vlastně alfa a omega našeho snažení. Snažíme se v hodinách tělocviku o všesportovní průpravu dětí a to na má ně obrovský vliv. Nejedná se však pouze o fotbalisty, ale o všechny sportovce od fotbalu, přes basketbal, po atletiku či gymnastiku. Jsou do toho zapojeny také holky. Snažíme se, aby měly děti to, co správně mají mít. Na všech školách to totiž nefunguje a myslím, že alespoň jedna škola v regionu by taková měla být, aby rodiče měli možnost do ní děti dát,“ objasnil Strnad.

„V odpoledních hodinách už mají děti své specializované tréninky a věnují se svému sportu. My ale chceme, aby měly možnost se rozvíjet,“ dodal.

Právě s žáky ZŠ Sluneční zaznamenal v roce 2019 velký úspěch, když s nimi ovládl celorepublikový fotbalový turnaj McDonald´s Cup.

„Ty úspěchy jsou dlouhodobě obrovské. Tímto to začalo, potom na to kluci navazovali v žákovských soutěžích, kde neprohráli za sezonu jeden zápas a vyhráli, co se dalo. Byli jsme mistři ve školním futsale, druzí v dřívějším odznaku zdatnosti v celorepublikové konfrontaci či druzí na republikovém finále přespolního běhu,“ vypočítával zkušený kouč, který zanechal velkou stopu u šumperského ročníku 2007. S tím dokázal vybojovat kromě triumfu ve zmiňovaném McDonald´s Cupu také stříbrnou pozici na Ondrášovka Cupu, kde nestačil Šumperk pouze na Spartu.

V minulosti působil Petr Strnad také u mužských týmů, ale tahle práce jej příliš nenaplňovala. „Muže jsem trénoval asi deset let, ale narážel jsem neustále na dva problémy - na kvantitu, protože nebylo hráče kde brát a také na kvalitu, jelikož jim pořád něco chybělo,“ popisoval Strnad.

A tak se rozhodl pokusit se s úrovní fotbalistů něco udělat. „Z toho důvodu jsem šel k mládeži, protože se s hráči musí pracovat od mladých let,“ potvrdil.

„Nyní se také snažím co nejvíce svěřenců dovést na ZŠ Sluneční. Není to totiž tak, že by je tam rodiče dávali automaticky. Snažíme se jim tedy vysvětlovat, co nabízíme a dát jim možnosti,“ sdělil Strnad.

Po zisku ocenění by chtěl pokračovat v dobré práci: „Cíle jsou pořád stejné. Chci, aby to děti bavilo, aby to bavilo mě jako trenéra a viděl jsem nějaký progres. Chci se posouvat dál a dál a aby děti byly kvalitnější. Mělo by se to v našem regionu začít projevovat,“

Vidinou pak je posun jeho svěřenců mezi elitu. „Už teď máme spoustu kluků v ligových týmech a reprezentacích. Je to taková hmatatelná odměna nejen pro mě, ale i ostatní trenéry. Na galavečeru mi předával cenu pan Baranek a zmiňoval jména jako Přibylka (Sigma), Pávek (Sigma), Doležel (Baník). Takže ti kluci jsou v povědomí a ví se o nich, že jsou ze Šumperka a že se tady dělá dobře mládež,“ usmíval se Strnad.

A kam si cenu vystaví? Žádnou vědu z toho dělat nebude. „Dám ji mezi další ceny, které mám a nebudu to nijak dramatizovat. Celkově to je pro mě impuls, že něco dělám dobře. Myslím, že by to měla být motivace i pro ostatní, že se to má takhle dělat a měli by jít touhle cestou,“ uzavřel Petr Strnad.

