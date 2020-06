S kvalitním soupeřem z Moravskoslezské fotbalové ligy dokázali hráči divizního 1. HFK Olomouc držet krok. Přípravný zápas na holické umělce vyhrál Uničov 2:1 díky brankám Ambrozka a Purzitidise z druhé půle.

Fotbalisté Uničova (v červeném) porazili v přípravě HFK 2:1. | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Před startem souboje zalil hanáckou metropoli vydatný déšť. „Je to škoda pro všechny aktéry, že nám to zkazilo počasí. Mohlo to být pěkné kvalitní utkání na přírodní trávě. Ale i na umělce jsme soupeři z vyšší soutěže byli dobrým sparingpartnerem a utkání v této fázi splnilo účel. Na rozdíl od minulého zápasu v Přerově jsem spokojený,“ hodnotil přípravu s těžkým protivníkem kouč Holice Jiří Derco.