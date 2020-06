Fotbalisté Uničova změřili v posledním duelu před pauzou síly s Blanskem, se kterým se utkali v jediném jarním zápase Moravskoslezské fotbalové ligy. Stejně jako na začátku března byli úspěšnější svěřenci trenéra Dušana Žmolíka.

Trenér Uničova Dušan Žmolík udílí pokyny. | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Do souboje hraného v Medlově vstoupilo lépe Blansko, které šlo do vedení, ale diváci sledovali hodně vyrovnané utkání. „Utkání mělo náboj a byl to hodně agresivní fotbal často na hraně faulů,“ pochvaloval si trenér Uničova Žmolík.