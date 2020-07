Zatímco v zimě navštěvují uničovští fotbalisté hotel ve Vésce, tak v létě zvolili resort v Kravařích. „Véska je dobrá v zimě, ale chybí tam travnaté hřiště. Naopak v Kravařích jsou dvě kvalitní hrací plochy a ve volném čase mohli kluci trávit čas v parku nebo si vyzkoušet golf a nemuseli být zavření na hotelu nebo ve městě. Navíc jsme měli soukromí, protože jsme obsadili celý hotel, “ vysvětloval uničovský kouč Dušan Žmolík.

Ten byl s průběhem tréninků celkově spokojený, protože měl k dispozici všechny svěřence: „Odtrénovali jsme všechno, co jsem měl naplánováno.“

Hlavní náplní byly technické věci s míčem, herní kombinace, držení míče a nacvičování standardních situací.

„Vyzkoušeli jsme si různé varianty rozehrávek, abychom to nekopali pouze do šestnáctky. Bude už jen záležet na klucích, jestli budou dostatečně odvážní a vyzkouší to i v zápasech,“ pokračoval.

První možnost měli na závěr celého soustředění proti Baníku B. Výsledkově jim zápas sice nevyšel, ale Žmolík přesto viděl pozitiva: „Splnilo to účel, abychom v únavě šli do nějakého vrcholu týdne a udrželi nasazení celých devadesát minut. Byly tam dobré věci, od kterých se dá odpíchnout. Ukázalo se, že gól dostaneme jenom po našich kravinách, které když přestaneme dělat, tak nám soupeř dá branku jenom hodně těžko. Baník nám je dal lehce, protože jsme nějaké situace řešili špatně.“

V duelu s Ostravou se však na rozdíl od předešlých tréninků neobjevil Václav Koutný.

„Má tréninkové manko, protože v Německu se od března netrénovalo, takže bude trvat, než se dostane do top formy. Dělá s námi všechno naplno, ale na zápas dostal volno, protože bereme ohled na to, že trénoval dlouho pouze individuálně,“ pokračoval Žmolík.

Bývalý ligový hráč, který velkou část předešlé kariéry spojil s olomouckou Sigmou, za kterou nastoupil do sedmatřiceti zápasů nejvyšší soutěže, by měl být posilou hlavně do zadních řad.

„Hrával stopera, ale dokáže zaskočit i na beku. Je to taková náhrada za Romana Balu. Jeho příchod se ladí, ale myslím, že je s vedením domluvený a řeší se formality,“ prozradil uničovský kouč Žmolík na adresu fotbalisty s minulostí v Karviné či ve slovenské Senici.

Šternberský Kamas na soustředění

Na soustředění se objevil také šternberský Vojtěch Kamas.

„Má kvalitu a snaží se. Uvidíme, jak se bude cítit a jak se k tomu postaví Šternberk, ale já bych ho v týmu chtěl,“ vyjádřil se trenér k mladému středopolaři.

Naopak medlovský Jiří Kasal, který odehrál v dresu Uničova dva zápasy, ve kterých byl velice produktivní do Kravař neodcestoval kvůli pracovním povinnostem. Navíc se v neděli v utkání za Medlov zranil a bude minimálně týden mimo.

„Musíme to s ním probrat, aby tady jen půl roku neseděl, ale měl i šanci hrát. K tomu ale potřebuje dobrou přípravu,“ hodnotil situaci kolem dalšího hráče Žmolík.

S týmem trénuje i dorostenec Jan Bárta: „S ním je nás šestnáct, což je počet, který chceme. Bojuje o místo, ale uvidíme, jestli pro něj bude lepší, aby zůstal nebo aby šel někam na hostování a hrál.“

Další posily ze Sigmy či Pardubic?

V klubu padají i další jména možných posil. Spekuluje se o hráčích ze Sigmy či Pardubic, ale žádné další jméno už kouč neprozradil: „S panem Nezvalem se o tom bavíme, ale uvidíme, co se povede.“

Jisté je, že všichni teď musí kousat nejtěžší týden přípravy, protože až do sobotního utkání s Bruntálem míč neuvidí.

„Máme na programu jenom běhání. To je taková nejostřejší kondice, která nás každý půlrok v přípravě čeká těsně před začátkem soutěže. Potom už najedeme na cyklus, který bude stejný, jako by bylo před mistrákem,“ zakončil Žmolík.

FC Baník Ostrava B – SK Uničov 4:2 (3:1)

Branky Uničova: Komenda, Ambrozek z pen.

Sestava Uničova: Kalina – Kasal, Krayzel, Vasiljev, Můčka – Ambrozek, Bača, Svoboda – Vichta, Komenda, Krč. Střídali: Purzitidis, Kamas, Vejvoda. Trenér: Dušan Žmolík.