Na fotbalovém stadionu v Uničově se uskuteční stejně jako v minulém roce finálový turnaj mládežnických fotbalistů Planeo Cup. Tentokrát půjde o kategorii U8, tedy ročník 2015 a mladší.

PLANEO CUP Uničov | Foto: Josef Štěpán

Turnaj je na programu ve dnech 3. a 4. června. Zúčastní se ho celkem 24 týmů z celé české republiky, které budou rozděleny do čtyř skupin po šesti družstvech a začátek je naplánován v sobotu na 9.15, hrát by se mělo až do 17 hodin.

po základních skupinách se týmy rozdělí do zlaté, stříbrné a bronzové skupiny, v nichž se bude hrát o konečná umístění. Tyto boje odstartují v neděli v 8.30.

Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti televize a osobností českého fotbalu v čele s trenérem české fotbalové reprezentace Jaroslavem Šilhavým, bývalým reprezentantem Tomášem Ujfalušim a trenérem brankářů reprezentace a uničovským odchovancem Milanem Veselým se bude konat v neděli v 16 hodin.

Uničov bude hostit turnaj již podruhé. Minulý rok pořádal finálové klání pro kategorii U10. Tentokrát se přihlásilo rekordních 917 týmů z 259 klubů. O postup za ně bojovalo více než 18 tisíc hráčů a hráček ve třech kvalifikačních kolech, která se hrála již od září 2022.

Do uničovského finále se probojovaly například celky Sparty či Slavie, se kterou se ve skupině utká také domácí výběr. Organizátoři očekávají návštěvu až dvou tisíc diváků.

Rozlosování skupin:

Skupina A – AC Sparta Praha, FC Sparta Brno, Spartak Kbely, 1. FC Slovácko, FC Hradec Králové, 1. FK Příbram

Skupina B – Slavia Karlovy Vary, MFK Karviná, FK Náchod, Žďár nad Sázavou, Union Vršovice, Slovan Velvary.

Skupina C – SK Slavia Praha, SK Uničov, CU Bohemians Praha, Dynamo České Budějovice, Tempo Praha

Skupina D – FC Písek, SK Sl. Viktoria Bojkovice, SK Nemošice, FC Hlučín, Pšovka Mělník, Sparta Kolín