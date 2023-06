Bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši prošel ve své kariéře několika zajímavými štacemi. Jednou z nich byla také italská Fiorentina, která se už ve středu představí v pražském Edenu při finále Konferenční ligy. Pětačtyřicetiletý rodák z Rýmařova ale také prozradil, co nyní dělá po kariéře a jakým sportům se věnuje.

Akce Repre mezi fanoušky v Galerii Šantovka. Tomáš Ujfaluši | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak vzpomínáte na své angažmá v italské Fiorentině?

Tehdy jsme sice o žádnou trofej nebojovali, ale vzpomínám pozitivně. Byly to pro mě úžasné čtyři roky. Posunulo mě to v kariéře i v tom smyslu, že jsem se stal kromě stopera i alternativou na pravý kraj.

Budete fandit Fiorentině v pražském finále proti West Hamu?

Asi bych se měl přiklonit spíše na její stranu. Určitě budu fandit. Stále jsou v týmu kustodi, které jsem tam ještě před čtrnácti lety zažil.

Ve finále Evropské ligy byl AS Řím, blíží se finále Ligy mistrů, kde je Inter Milán. Je italský fotbal na vzestupu?

Ve Fiorentině panuje velké nadšení, protože dlouho nehrála o žádnou velkou trofej, navíc se neprobojovala z ligy do pohárů, takže to může být satisfakce. Pokud se jí povede zvítězit, vítaly by hráče tisíce fanoušků. Celkově jde tamní liga opět rychle nahoru. AS Řím finále bohužel nezvládl, ale je dobře, že poháry nejsou jen o Španělsku a Anglii.

Budete držet také Interu proti Manchesteru City v Champions League?

Mým favoritem je City, které hraje dobře a má formu. Tu má ale i Inter, který odehrál spoustu výborných zápasů. Bude to těžké, je to finále na jeden zápas a já bych to přál Pepovi Guardiolovi, protože za ním jedu 19. června na golf, tak aby měl dobrou náladu (úsměv).

Porážíte bývalé fotbalisty v golfu?

Musím se přiznat, že ne. Jezdím na jeho turnaje, které pořádá každý rok. Bývají tam třeba Zola, Gullit, Platini a hrají lépe.

Golf je tedy váš největší koníček?

Řekl bych, že spíše hokej a box. Na golf potřebuje člověk pět, šest hodin a tolik času mám málokdy. Ale jelikož nemůžu běhat, tak mám box jako kardio už asi pět let dvakrát týdně. Je to pro mě ideální.

Není ve hře nějaký zápas?

Ježiš, to určitě ne. Nad tím jsem opravdu nikdy nepřemýšlel a ani kdyby mi to nějaká organizace nabízela, tak mě nikdo nezláká. Blázna ze sebe dělat nebudu (smích).

Když jsme spolu mluvili v listopadu, říkal jste, že je nějaká možnost, abyste začal pracovat okolo fotbalu. Posunulo se to nějak?

Vyvinulo se to. Pracuji se společností IFMM, která mě zastupovala při kariéře. Vyhledáváme hráče a staráme se o ně. Naplňuje mě to a také mě baví radit mladým klukům, i když je tedy člověk hodně na cestách.

Jaká je kvalita českých hráčů, vidíte tady na Olomoucku někoho, kdo by mohl prorazit?

My zastupujeme například Oscara a myslím, že ten udělá ještě pěkný přestup. I v Olomouci jsou šikovní sedmnáctiletí a devatenáctiletí kluci. Nechci říkat jména, protože jich je dost, ale nejdůležitější je přestup z dorosteneckého věku do mužského fotbalu, který ne každý zvládne. Až potom se uvidí.

Zavítal jste do Uničova na Planeo Cup pro hodně mladé fotbalisty. Co na turnaj říkáte?

Je to úžasné. Není to jen o fotbale, ale také o těch věcech okolo. Děti se tady můžou vyřádit a je to perfektně strávený dětský den. Je tady úžasná atmosféra, rodiče povzbuzují, mají bubny, paruky, pomalované obličeje. Tyhle fankluby jsou kouzelné a za mě ještě nebyly. Posunulo se to. Stejně tak se posunul areál v Uničově. Já ho totiž velice dobře znám. Moje bývalá žena je odsud, takže jsem sem chodil trénovat a teď vypadá stadion parádně.