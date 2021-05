Jeho tým Látalovi v Jablonci udělal pramalou radost. Těšit se teoreticky mohl alespoň z premiérové trefy svého syna Radka, který zajistil na začátku zápasu Sigmě vedení.

„Prohráli jsme, takže žádnou radost z toho nemám,“ uvedl ale Látal.

Výsledek ho mimořádně štval, protože Hanákům dlouho všechno hrálo do karet. Po vedoucí brance přišla ještě červená karta pro Kratochvíla. Sigma ale ani proti deseti nedokázala vedení udržet. Naopak odjela s prázdnou.

„Zlom byla penalta ve 44. minutě, kdy jsme zase soupeře posadili na koně, místo abychom dohráli poločas,“ okomentoval Látal faul Housky na Jovoviče a Schranzův proměněný pokutový kop.

Po změně stran pak kapitulovali Olomoučtí ještě dvakrát.

„Typická Olomouc. Je to tady stejné dva roky,“ zlobil se Látal.

„Hráče jsem o poločase upozorňoval, že si musíme dát pozor na přechodovou fázi a chyby v ní. Víme, že Jovovič a Pleštil jsou rychlí, přesto jsme jim přesně takhle na levé straně ty možnosti nabídli. Vepřek ztratí míč, chůze zpátky,“ konstatoval Látal.

Mezi 65. a 68. minutou Schranz s Doležalem, který využil další hrubé chyby brankáře Mandouse, rozhodli o triumfu domácích. Sigma už nebyla schopná s výsledkem nic udělat.

„Nevyšla nám pak ani střídání. Dali jsme tam dva útočníky Chytila se Zifčákem, ale vůbec nebyli nebezpeční,“ řekl olomoucký kouč. "Lepší výsledek jsme si ani nezasloužili."

V čem byl problém?

„Laxnost, pohoda, žádný charakter. Jak říkám, je to pořád dva roky to samé a dokud si to hráči neuvědomí, bude to stejné,“ uvedl Látal.

A jaký je podle něj recept na změnu? Bude nutné vyměnit hráče? Od trenéra zazněla upřímná a jasná odpověď: „Ano!“

Otázkou je, zda u toho bude sám Radoslav Látal. Už několik týdnů se spekuluje o tom, že klub s ním neplánuje prodloužit smlouvu, která mu skončí v červnu.

Sigma se zatím nechtěla k budoucnosti oficiálně vyjadřovat s tím, že chce dopřát týmu soustředění na zbytek ligové sezony a především čtvrtfinále MOL Cupu, které se ale minulou středu nepovedlo.

„Do dalšího zápasu se Slavií byste měli dostat zprávu, jak to bude,“ řekl Látal.

Dodejme, že v souvislosti se Sigmou se hovoří o třech bývalých trenérech pražské Sparty, z nichž dva mají výraznou olomouckou minulost. Konkrétně jde o Davida Holoubka, Pavla Hapala a Látalova předchůdce na lavičce Sigmy Václava Jílka. Jako o jedné z variant se na Andrově stadionu hovořilo také o prostějovském Pavlu Šustrovi.