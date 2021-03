Fotbalová Sigma ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu narazí na domácí půdě na nejtěžšího možného soupeře. Los jí přisoudil mistrovskou Slavii. Úřední termín je stanoven na 7. dubna.

Sigma proti Slavii. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Ten koliduje s termínem pro čtvrtfinále Evropské ligy. O postup do něj se Slavia budou pokoušet dnes na půdě glasgowských Rangers. V případě, že by se jí povedl, muselo by se hrát jindy. Volných termínů však moc není.