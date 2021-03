Zatím ale není jisté, jestli k tomu dostane šanci. „Hlavně, ať se dohrají všechna kola, nebo nic. Tabulka po neúplném počtu zápasů se mi nelíbí,“ prozradil předseda TJ Sokol Troubelice Jaromír Šmíd.

TĚŽKÝ ÚKOL

Zatímco týmy pomýšlející na postup by chtěly za každou cenu odehrát přes padesát procent všech utkání, v Troubelicích tímto způsobem nepřemýšlí.

Vzhledem ke svému postavení v tabulce se jim hodí každý další zápas, ve kterém budou moci získat body a dohnat nejbližší soupeře. Anebo radši nedohrát vůbec.

„Pokud nám povolí hrát, tak bude záchrana velice náročná. Pro týmy hrající o sestup by bylo lepší, kdyby se soutěž ukončila. Ale jestli se začne, tak my jdeme bojovat,“ burcuje přicházející trenér Bruno Nezval. V obci nedaleko Uničova jsou přesvědčeni, že při sehrání všech šestadvaceti zápasů by si setrvání v soutěži zajistili.

„Zvládli bychom to. Ale jak říkám, jedině, když se dohrají všechna kola. Kdyby se odehrálo třeba osmnáct zápasů, tak se mi nelíbí, že by se měla dělat tabulka. Je to nefér. Týmy, které budou ztrácet na prvního nebo na udržení bod či dva, tak si řeknou, že by to za normálních okolností mohly zvládnout. Bohužel s tím nic nenadělám,“ hodnotí Šmíd.

SÁZKA NA MLÁDEŽ

V dlouhé pauze se Troubeličtí snaží udělat vše pro to, aby pro ně černý sestupový scénář nenastal, což značí i příchod Nezvala. Ten několik let působil u mládeže třetiligového Uničova. Dorost dokonce dovedl k prvenství v divizi.

„Měl jsem za cíl vychovat kluky pro A tým Uničova, což se úplně nepovedlo. V dospělém fotbale bude daleko větší tlak na vítězství i komunikace s hráči bude jiná,“ porovnává Nezval, který si dodělal A licenci.

„Slibujeme si od něj, že zvýší konkurenci. Vedl uničovský dorost a zná spoustu kluků. Ti hrají tady v okolí za Šumvald, Újezd, Medlov a podobně. Trenér na ně má kontakt a s některými už mluvil,“ mne si ruce Šmíd.

V zimě, kdy bylo možné ještě trénovat, se opravdu některé nové tváře v Troubelicích objevily. „Teď to musíme dotáhnout do konce. Říkali jsme si, že v tomhle je přerušení pozitivní a může nám pomoci. Trenér má dostatek času přivést posily,“ hledá kladné body Šmíd.

„Některým bývalým svěřencům telefony zazvonily a věřím, že se tři nebo čtyři podaří podepsat. Konečné slovo ale budou mít jejich kluby,“ potvrdil Nezval.

DIVÁCI ZPĚT NA TRIBUNY

V Sokolu mají plán i kdyby nakonec museli o patro níž do I. B třídy.

„Pokud se sestoupí, budeme se chtít hned další sezonu vrátit zpět. Cíle do budoucna jsou stabilizovat mužstvo v I. A třídě a snažit se do něj zapracovat místní dorostence. Troubelicím chci vrátit lesk, aby bylo mužstvo konkurenceschopné i celkům z horních pater tabulky a tím vrátit diváky na tribuny, aby se těšili na nedělní odpoledne,“ říká Nezval.

Na podzim by klub chtěl založit vlastní dorosteneckou kategorii a zároveň zachovat spolupráci s Uničovem. „Máme tam asi čtrnáct mladých kluků. Nebráníme jim jít za lepším, ale věříme, že se nám následně vrátí. Spousta hráčů, co za nás v dospělých teď hrají, prošlo Uničovem, což byla výhoda,“ ví Jaromír Šmíd.

Bruno Nezval o…

Přesunu z Uničova

Na časy strávené v Uničově vzpomínám rád, ale narodilo se mi druhé dítě. Už jsem časově nemohl odevzdávat týmu sto procent výkonu na přípravu a s tím související ostatní věci. Naproti tomu angažmá v Troubelicích nebude tak časově náročné.

Připravenosti týmu

V lednu kluci obdrželi individuální plány a nyní v březnu trénujeme ve dvojicích, ač nepravidelně. Přesto bychom na přípravu před startem mistrovských zápasů potřebovali tři až čtyři týdny. S mužstvem ještě nejsem pořádně seznámený, což vnímám v případě rychlého odstartování soutěže jako hendikep.

Znalosti kádru

Některé kluky znám. Působil jsem v Troubelicích po dorosteneckém věku jako hráč a někteří bývalí spoluhráči jako Tomáš Lolek nebo bratři Kráčmarovi zde vydrželi doteď.

Trenérských cílech

Momentálně je rodina na prvním místě a chci se fotbalem bavit. Uvidíme za dva až tři roky, to bych se nabídce z vyšší soutěže nebránil.