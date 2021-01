Amatérský fotbal je zmrazený. Výstižně pojmenoval nedávno současný stav stále nejpopulárnějšího českého sportu (navzdory různým průzkumům) šéf moravských soutěží Pavel Nezval. Od třetí ligy dolů se nehraje a kluby v pátém stupni protiepidemických opatření nesmějí ani společně trénovat. Samo sebou to platí i pro děti. Vzhledem k vývoji situace ohledně epidemie to ani nevypadá příliš optimisticky při pohledu do nejbližší budoucnosti. Přesto v tomto týdnu problesklo pomyslné světlo na konci tunelu.

Ukázalo se v Přerově. Tamní Viktorie v reagovala na zveřejnění zvažovaných (ovšem stále neschválených) úprav opatření pro sportovce. Podle nich by týmy mohly začít společnou přípravu, pokud budou členové pravidelně, jednou za pět dnů, otestováni.

Zápasy jsou zatím hudbou budoucnosti, ale i na trénink jsou všichni natěšení. Lepší něco, než nic.

První klíčová věc: stačí antigenní testy, tedy ty „levnější“.

„Oslovili jsme firmu, která nám přislíbila, že za námi bude moci jezdit a testovat nás antigenními testy. Proběhlo zkušební testování mužského týmu, kde jsme si ověřili, jak bychom to mohli praktikovat,“ uvedl předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš.

V pondělí se celý přerovský tým otestoval. Dorazil mobilní tým zdravotníků z Otrokovic, kteří pravidelně testují i přerovské hokejisty či volejbalistky. Výsledky měl celý tým k dispozici přibližně za 11 hodin. Chvála bohu, všechny bez nálezu.

Klub má nyní v plánu od února pravidelně testovat také mládež kategorií U12 až U19. Samozřejmě u nezletilých hráčů s podepsaným souhlasem rodičů.

Kdo to zaplatí?

„Myslím si, že je to jedna z cest, jak fotbal a obecně sport zase oživit. Něco se už musí stát, protože nemůžeme být zavření donekonečna. Očkování postupuje pomalu a bude to trvat ještě řadu měsíců. Potřebujeme vymyslet systém, který umožní návrat ke sportování pro všechny, ale především pro děti,“ věří v úspěch „přerovské“ cesty trenér divizního HFK Olomouc Jiří Derco.

Jedním dechem však dodává zásadní otázku: Kdo to zaplatí?

Momentálně to s antigenními testy je tak, že jsou k dispozici zdarma, přesněji řečeno platí se ze zdravotního pojištění. Výjimkou jsou lidé, kteří onemocněním covid-19 prošli v posledních třech měsících. Za ty pojišťovna antigenní test v hodnotě 350 korun neplatí.

„Stále čekáme, že se situace zlepší a dostaneme se do situace, kdy bude reálné začít sportovat. Pokud by to bylo díky testování, které bude hradit pojišťovna, tak to dává určitou naději. Muselo by to mít ale jasná pravidla. Aby se nestalo, že jeden tým se otestuje a bude chtít hrát a druhý bude stát,“ řekl trenér třetiligového Uničova Dušan Žmolík.

„Pokud by to šlo ze zdravotního pojištění, tak nepochybuji o tom, že bychom do toho šli, stejně jako ostatní kluby. V případě, že by se ale testy musely platit, obávám se, že bychom si pravidelné testování dovolit nemohli,“ upozorňuje Derco HFK.

Nové Sady? Bylo by to skvělé

V dalším olomouckém divizním celku FK Nové Sady by pochopitelně také o návrat na trávníky hodně stáli.

„Informace o přerovských testech máme zatím z médií. Teď nás čeká setkání výboru, na něm rozhodně toto téma otevřeme a prozkoumáme. Bylo by skvělé, kdyby se otevřela cesta, jak znovu alespoň trénovat,“ řekl předseda Nových Sadů Josef Ondroušek.

Hráči jeho klubu, stejně jako ti z Holice se momentálně připravují individuálně.

„Pravidla poctivě dodržujeme, areál je uzavřený, i když nám fotbal chybí. Kluci se připravují individuálně,“ potvrdil holický kouč Derco.