„Do přípravy se snažím domlouvat těžší zápasy. S Brnem to bylo ale narychlo a to nás zabilo,“ líčil trenér Dušan Žmolík. První výhru po konci karantény si jeho tým připsal až proti diviznímu 1. HFK Olomouc.

Pane trenére, jak jste spokojen s přípravnou výhru 2:1 v Holici?

S prvky v naší hře jsem spokojený víc než s výsledkem. V prvním poločase to bylo o nás, neproměňovali jsme šance, kterých byla spousta. Byla tam řada náběhů z boku, které jsme řešili špatnou finální nahrávkou. Ale ty věci, které jsme dělali v týdnu v tréninku, tedy rychlý přechod přes obranu, míče na rozběhlá křídla a centry, tak to tam všechno bylo. Bohužel jsme ale nedávali góly.

Jak moc je znát, že tým z důvodu předčasného konce sezony vypadl z formy?

V prvních zápasech jsme měli těžké soupeře. Především v souboji se Zbrojovkou to bylo markantní, prostějovský souboj už snesl nějaké měřítko. Návyky a akce, díky kterým jsme se dostávali do šancí, tam nebyly. Teď už tam tyto prvky hry byly. Když je budeme dělat s každým soupeřem, tak šance vždy přijde. My nechceme hrát fotbal, který bude o jedné dvou šancích. Chceme jich za zápas spousty, aby fotbal bavil nejen nás, ale i okolí. To je naším cílem. V prvním poločase jsme tedy úkol splnili. Ve druhém jsme v hodně případech vymýšleli a začali jsme hru zpomalovat.

Góly jste Holici dali až ve druhé půli. Trpělivost se vyplatila?

Soupeři ve třetí lize proti nám takhle hrají a my musíme být trpěliví. Pak se objeví okna v soupeřově obraně. To, co v první půli ještě zvládl soupeř zablokovat, tak úbytkem sil ve druhém už zvládnout nemusí. Když soupeř hraje bez balonu, tak síly ubývají. My ten gól klidně můžeme dát třeba až v 80. minutě. Fotbal ale musí být zajímavý, nesmí být nuda a hra jen po soupeřovu šestnáctku.

Změnily se nějak tréninky vzhledem k tomu, že start sezony je stále daleko?

Pořád jsou věci, které jsou potřeba nacvičit a natrénovat. Akorát se tréninky liší délkou podle toho, v jaké se nacházíme fázi týdne. My jedeme pořád naplno a zatím se nám to osvědčuje. Takhle budeme pokračovat. Když už teď jsou zápasy, tak je to lepší.

Jak moc tým zasáhla neplánovaná koronavirová pauza? Byla to velká rána pro psychiku?

Na začátku bylo cítit, že jsme všichni demotivovaní, protože se nehrálo. Soutěž nám chyběla. Teď postupem času, kdy se rozeběhly dvě nejvyšší ligové soutěže, je už i co sledovat a začínáme cítit šanci, že už taky brzo začneme hrát. Je to veselejší.

V rychlém sledu jste si mohli zahrát proti dvěma soupeřům z druhé ligy. Všechno zlé je tedy k něčemu dobré?

Původně se mělo hrát se Zlínem, ale ten potom cuknul. Domluvila se Zbrojovka, což bylo narychlo, po dvou dnech tréninku jsme šli na věc. To nás prostě zabilo, navíc jsme Brno dostali našimi hloupými chybami dostali do úplně jednoduché situace. Oni si z toho udělali pohodu.

Může hráče zocelit, když se bez většího tréninku postaví tak kvalitnímu soupeři?

Do přípravy se snažím domlouvat těžší zápasy. Hráči si mohou porovnat, jestli je jejich výkonnost měřitelná s druhou ligou. Je to dobrý test, stejně jako když hrajeme třeba pohár s prvoligovým soupeřem. Myslím, že jsou všichni vždycky rádi, když se ten zápas hraje. Vždycky si říkáme, že nemáme být z čeho nervózní, ale těch prvních patnáct minut tam nervozita vždycky je. Pak zjistíme, že hráči jsou všude stejní – jsou podobní v první i ve třetí lize. Je to jen o té šanci, aby se kluci někam dostali a věřili v to. Každý může druhou nebo první ligu v budoucnu hrát. Kvalitu na to kluci mají.

Jedním z příkladů je Roman Bala, který nedávno odehrál několik zápasů za Prostějov.

V Uničově je plno šikovných kluků. Já jsem trenér, který bude jedině rád, když se posunou někam dál. Když Balis šanci v Prostějově dostane a klub dotáhne přestup do konce – já nevím, v jaké je to fázi – tak budu rád, že jsme hráči pomohli k tomu, aby si ho někdo všiml a mohl se fotbalem živit ve vyšší soutěži. Pokud se to v budoucnu povede dalším klukům, mohla by to být dobrá vizitka Uničova. Hráči by sem mohli chodit s myšlenkou, že se za rok za dva můžou někam vykopat. Že cesta z Uničova nahoru vede.

Plánujete během přípravy na nový ročník ještě další souboje s týmy z vyšší soutěže?

Teď je to složité, protože první a druhá liga se bude dohrávat, pak budou mít hráči dovolenou a my už skoro budeme začínat soutěž. Z toho pohledu to nejde. Je tam jen jedno otevřené okno na naši generálku 1. srpna, kdy se snažím domluvit druholigový tým. Ale jestli to vyjde, to zatím nikdo neví. Tato příprava tedy bude o soupeřích z naší soutěže nebo z divizí.