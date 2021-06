Derco už v minulosti v Kuvajtu jednou působil. V celku Al-Fahaheel dělal asistenta Jánu Pivarníkovi, mistru Evropy z roku 1976 a strýci Romana Pivarníka.

„Prostředí znám, vím, co od toho čekat. Je to finančně atraktivní, to si nemusíme nic nalhávat. Kdyby se ale nejednalo o Romana, tak bych to asi zvažoval víc. Takhle jsem nemusel moc řešit,“ prohlásil Derco, který navrhl vedení HFK i jméno svého zástupce.

„Vše se dotahuje. Jasno by mělo být dnes nebo zítra,“ řekl Derco, který patřil ke stěžejním postavám holického klubu, jenž se po odchodu dlouholetého mecenáše Vladimíra Dostála stabilizoval na divizní úrovni.

„Podařilo se dát dohromady partu hráčů, která na sobě chce pracovat a zlepšovat. Posílit bychom potřebovali, to určitě, ale tým je slušný. Věřím, že bude i beze mě hrát v divizi nahoře,“ uvedl Derco.