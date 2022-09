Po půl hodině hry ale zažil ligový celek šok. Po rohovém kopu nastřelil Václav Koutný tyč, ale následně míč dostal zpět před bránu, odkud jej pod břevno uklidil Aleš Krč.

„Ještě jsme za osm kol nedostali z rohu gól. Přijedeme do Uničova a mohli jsme dostat dva nebo tři. To je pro nás velké varování. Byla tam samozřejmě změna ve stoperské dvojici, což mohlo hrát roli, ale není to omluva. Když nám to tam u gólu dvakrát spadne na zem, tak je to zásadní chyba,“ je si vědom trenér Sigmy Václav Jílek.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Sigma mohla jít do šaten ještě více opařená, ale Svoboda trefil minutu před přestávkou pouze břevno.

Trenér Balcárek se vrací do Uničova. Na úvod jej čeká svátek proti Sigmě

„Poločasový výsledek odpovídal tomu, co se dělo na hřišti, my jsme hráli pomalu a nepřesně. Často alibisticky. Nebylo to dobré. Soupeř byl nebezpečný ze standardek, hrál jednoduchou a účelnou hru do dvou hrotových útočníků. Nedokázali jsme si s tím poradit. Uničov nám toho směrem dopředu také příliš nedovolil. Hrál velice kompaktně a my jsme tam neměli žádnou kreativitu,“ hodnotil Jílek.

Olomouc reagovala hned trojím poločasovým střídáním a na hřiště se podívali Chytil, Zmrzlý a Navrátil, což se ukázalo jako důležité rozhodnutí.

Po faulu Koutného, který se zavěsil na soupeře obdobně jako Hejda ve víkendovém ligovém kole na Chytila, se v 50. minutě kopala penalta a Chytil z ní srovnal. „Naprosto identická situace,“ potvrdil Jílek. Proti Plzni se ale penalta nepískala.

Jenže po ruce Poulola ze stejné standardky vrátil domácím vedení Komenda. A schylovalo se k překvapení. Jenže devět minut před koncem tečoval nešťastně centr Šípa Koutný a míč skončil za brankářem Uvízlem. „Vencovi jsem říkal, že se v životě stávají horší věci,“ komentoval smolnou situaci Balcárek.

Zdroj: Deník/David Kubatík

V prodloužení už Sigma soupeře, kterému viditelně docházely síly, do ničeho nepustila a sama dvakrát udeřila. V obou případech se o radost postaral Mojmír Chytil a zkompletoval hattrick.

AKTUALIZOVÁNO: Bojkot hráčů. Soupeři neměli chuť dohrát, vzájemně si nahrávali

„Pomohly nám změny o půli, měli jsme pak už daleko více šancí a v prodloužení to byla otázka fyzické kondice. Naše převaha byla velká a soupeř nás už neohrozil. Přijeli jsme si sem pro postup, který máme. Ale neříkám, že jsem spokojený,“ sdělil Jílek.

„Nevím, jestli jsme Sigmu překvapili, že jsme hráli na dva útočníky a otevřenou partii. Kluci předvedli výkon na hranicích svých možností, někteří vstávali v pět, v šest šli do práce, kde končili o půl třetí a o půl páté se hrálo, takže velký klobouk dolů,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Na utkání dorazilo téměř tisíc platících diváků, kteří dostali místo devadesáti sto dvacet minut. Pro oba celky to ale příliš pozitivní nebylo, protože už o víkendu je čekají zápasy v ligových soutěžích.

„Proto jsme směřovali zápas na úterý, protože jsme chtěli mít čas před ligou. Nechci v tom hledat alibi. Musíme být na sobotu stoprocentně připravení,“ odmítl jakékoliv spekulace Jílek a podobně reagoval také Jiří Balcárek. Sigmu čeká už v sobotu duel v Českých Budějovicích, Uničov má ještě den k dobru navíc, protože v neděli přivítá béčko Slovácka

SK Uničov - SK Sigma Olomouc 2:4 po prodloužení (1:0)

Branky: 30. Krč, 62. z pen. Komenda - 51. z pen., 95. a 115. Chytil, 81. Koutný vlastní.

Rozhodčí: Raplík - Antoníček, Lakomý. ŽK: Koutný, Vybíral, Kirschbaum, Hausknecht. Diváci: 965.

Uničov: Uvízl - Saňák, Koutný, Coufal (85. Kirschbaum), Javůrek (65. Vichta) - Vybíral, Svoboda (65. Hausknecht), Kamas, Sečkář (100. Diblík) - Komenda, Krč (75. Vejvoda). Trenér: Jiří Balcárek.

Sigma: Trefil - Chvátal, Poulolo, Vraštil (105. Pokorný), Sláma (74. Šíp) - Košťál (46. Zmrzlý), Breite (78. Zifčák), Spáčil (46. Navrátil), Ventúra, Matoušek (46. Chytil) - Růsek. Trenér: Václav Jílek.