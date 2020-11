„Moje rada zní: netlačte na pilu a rozhodně nezanedbávejte školu,“ dodává muž, který kromě pohledu rodiče dobře zná situaci výchovy talentované mládeže i z pozice atletického trenéra a učitele tělocviku.

Jako trenér a člověk od fochu jste asi zjistil, že doma máte šikovného synka docela brzy, že?

V mladém věku to člověk určitě vidí především jako pohybový talent a ne talent na nějaký konkrétní sport. Tím, že se s takovými dětmi potkávám i ve své profesi, tak to člověk dokáže odhadnout.

Řekl jste si, že je opravdu výjimečný?

To zase ne, protože z těch ostatních šikovných dětí už zase tolik nevyčníval. Ale šikovný by jednoznačně.

Jak se to pozná? Že udělá kotoul krásně, aniž by mu to předtím někdo šestkrát ukázal?

Řekl bych, že mu to nemusí nikdo ani ukazovat. Běh, skok a hod, jsou vlastně přirozené pohyby pro každého člověka, i když to samozřejmě v podání různých lidí často vypadá velmi různě. Že je někdo pohybově šikovný poznáte z obyčejných věcí. Když ale vidíte, že dítě vezme šutr a hodí tak, jak to má vypadat. Nebo se rozběhne a něco přeskočí.

Byla Tomášova výhoda, že jste tělocvikář a trenér?

Měli jsme výhodu v tom, téměř od doby, co se Tomáš narodil, učím tady na škole Heyrovského, a že jsme bydleli nedaleko. Když v neděli pršelo a nebylo co dělat, tak jsme šli do tělocvičny a blbnuli jsme. Ale to myslím doslova. Žádný cílený trénink. Stavěl jsem mu překážkové dráhy a něco takového. To měl hodně rád. Že bychom to ale někam směřovali, to vůbec ne.

Proč si vybral fotbal?

V přípravce Sigmy byl od šesti let. Já jsem v té době ještě hrál, ale po zranění kolena jsem pomalu končil. Motal jsem se kolem fotbalu dál jako trenér. Tam to viděl, chtěl si to zkusit, nic víc za tím nebylo.

Tím, že jste přímo z Olomouce, tak odpadly věci jako dojíždění na tréninky a podobně, kdy se často rodiče musejí pro děti trochu obětovat.

Já už jsem to několikrát říkal v minulosti. Jestli jsem pro Tomáše někdy něco obětoval, tak to byly opravdu velice příjemné oběti. Spíš bych to za obětování vůbec nepočítal. A nebo bych takovou oběť přál každému rodiči. Jak jsem říkal, v neděli ráno, když žena potřebovala vařit, tak jsme vypadli ven nebo do tělocvičny. Normální příjemná věc. Já jsem nikdy nebyl ten ambiciózní rodič, jakých jsem viděl už hodně. Z ambicí některých rodičů, které jsem viděl, tak mě až mrazilo. V žádném případě jsem třeba nebyl na všech jeho zápasech.

Když ano, rozebíral jste je s ním jako bývalý fotbalista?

Tomáš mi nějakou dobu měl trochu za zlé, že jsem mu po zápase nejdřív vyčetl chyby a méně jsem chválil. Až byl starší, tak mi řekl, že to zpětně chápe a že to bylo pro jeho dobro. Protože těch, co ho plácali po zádech bylo dost a nebylo potřeba, aby to slyšel i ode mě. Dnes, když spolu mluvíme a on už je dávno ve světě, tak když spolu mluvíme o zápase, tak jako první vždycky začne tím, co se nepodařilo. Tak, jak byl zvyklý (směje se).

O „fenoménu“ příliš ambiciózních rodičů se v poslední době docela často mluví. Vy to můžete pozorovat i z pozice trenéra. Je to opravdu tak zlé?

Myslím si, že to není dobrá věc, na druhou stranu to bylo, je a bude. Nedělám si iluze, že se to dá změnit nějakým rozhovorem nebo radou. Je to jeden z důvodů, proč jsem se nakonec od fotbalu přesunul k atletice, když jsem se v jednu chvíli musel rozhodnout. Atletika je v tomto směru klidnější. Možná je to tím, že se tam nepohybují takové peníze. Taky je všechno dalo lépe změřitelné. Pokud čas nezaběhnete nebo ten výkon neskočíte, tak se nedá nic dělat. Ve fotbale se může mezi jedenácti někdo takříkajíc schovat. Pak se spekuluje, protože všichni jsou v uvozovkách trenéři a rozumějí tomu. A samozřejmě nechápou, proč zrovna jejich miláček hrál méně, než ten druhý.

Takže cílevědomá cesta odmalička a podřizování všechno jednomu snu - to není vaše gusto.

Každý je jiný a nic nelze paušalizovat. Univerzální návod, nějaká kuchařka, jak vychovat profesionálního sportovce neexistuje. Kdyby to někdo uměl s jistotou, tak dostane nobelovku a bude vyhledávaný všemi kluby ve všech sportech. Řeknu to trochu sedlácky: Netlačit na pilu. Nějaký režim je samozřejmě důležité dodržovat, to ano, ale nic nepřehánět. Rozhodně bych nezanedbával školu.

Protože člověk nikdy neví, že?

Vidím to na vlastní oči. Jak se občas chovají kluci, kteří jsou v šesté třídě přesvědčení, že se budou živit profesionálním fotbalem. Skutečnost je ale taková, že to zvládne třeba jeden z ročníku, někdy ani jeden. Já říkám, že když to má přijít, tak to přijde. A nejspíš je potřeba i štěstí. Být ve správný čas na správném místě.

Koneckonců i váš syn měl na přelomu žákovského věku zdravotní potíže se zády a nebylo jisté, jestli bude moct vůbec profesionálně hrát.

Je to tak. V pubertálním věku měl zdravotní problém a viděl, že to může všechno dopadnout s jeho kariérou úplně jinak. Úplně mě dojalo, když mi volal z nemocnice od docenta Koláře a vyhlídka nebyla dvakrát optimistická. Ale on mi řekl: Nic si z toho nedělej, tak vystuduju medicínu a budu takovým jako já pomáhat.

To bylo v šestnácti letech, že?

Přesně tak. Věřím, že by to zvládl. Ve chvíli, kdy nemohl hrát a chodil pravidelně do školy, tak měl na gymnáziu samé jedničky. S ním nikdy žádné problémy, které pochopitelně v tomhle věku mohou přijít, nebyly. Je to nadprůměrně inteligentní a nikdy nebyl typ, který by potřeboval někde pařit. V sedmnácti pak vyskočil do světa. A hned od začátku chtěl jít sám a prokousat se. Nikdy nepotřeboval, aby ho někdo vodil za ručičku. Maximálně řekl: Tak co, přinejhorším budu za půl roku zpátky.

Teď už je v cizině bezmála deset let. To musíte být hodně pyšný táta.

Samozřejmě že jsem pyšný. Kdo by říkal, že ne, tak to bude nesmysl. Ale věřím, že to nepřeháním. Jsem hrdý hlavně na to, jaký se z něj stal člověk. Že je schopný se sám pohybovat po světě, že se o sebe postará. Zařídí si stěhování, poskládá si nábytek v bytě. To je pro mě daleko důležitější, než nějaká kariéra.