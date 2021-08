„Je to jeden ze směrů, kterým bych se chtěl vydat. Jsem na startu nové etapy, a tak se k ničemu extra neupínám. Ale v trénovaní dětí vidím potenciál a smysl. Stejně jako třeba ve studiu řekl Hořava, který není tak úplně typickým fotbalistou. Od podzimu bude studovat na vysoké škole.

„Fotbal mám pořád rád a chci dělat něco užitečného. Za patnáct let profesionální kariéry, ale i předtím, kdy jsem byl ještě kluk, jsem nasbíral spoustu zkušeností a něco se naučil. Rád bych něco předal dál. Děti bych chtěl vést ke sportu a k fotbalu. A rád bych jim předal hodnoty, které v životě i ve sportu vyznávám. To znamená radost a poctivost z dobrého tréninku,“ doplnil.

V současnosti probíhají tréninky s Tomášem Hořavou v Radějově na jižní Moravě. „Odtamtud je moje manželka. Rozjelo se to docela hezky a nějaké děti jsme museli z kapacitních důvodů odmítat. Myslím, že to všechny moc bavilo. Možná bylo trochu horko, ale to jsme všichni zvládli,“ usmál se Hořava. který v dresu Viktorie Plzeň získal tři mistrovské tituly, zahrál si Ligu mistrů a v národním týmu posbíral 14 utkání a 3 góly.

„Je to jako na obvyklý kroužek. Ideální je vzít si s sebou balon a pití. Všechno ostatní je připravené. Není to jen pro kluky a holky, kteří už fotbal někde hrají, ale i pro ty, co začínají. Nebo se prostě jen chtějí hýbat. Máme spoustu her a cvičení na pohybové dovednosti a koordinaci pohybu. V tom věku není zásadní být precizní ve fotbale, ale rozvíjet celkově mrštnost, obratnost a podobně,“ uzavřel Tomáš Hořava.

Cena tréninku je 200 korun. Hlásit se zájemci mohou do pátku 6. srpna na telefonním čísle 733 197 366, emailu horava7@seznam.cz. První blok je vyhrazen pro děti od 10 do 13 let, druhý od 6 do 9 let. Bližší informace také na Facebooku Tréninky s Tomášem Hořavou.

Tréninky s Tomášem HořavouZdroj: T. Hořava