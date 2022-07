„Byla to úžasná oslava. První poločas jsem ještě odehrál za Plumlov a ten druhý už za Hodolany, kam teď budu přestupovat," rozplýval se brzy jednašedesátiletý borec. „No a dal jsem za ně dva góly. Jeden z penalty a u druhého mi to pak spoluhráč krásně špičkou připravil z volného přímého kopu," dodal.

Oslavy byly mimo jiné speciální i v tom, kde se odehrávaly. Kromě toho, že Takáč v Hodolanech s fotbalem začínal, se zde totiž také mohou pochlubit suverénně nejlepšími fanoušky všech krajských a okresních soutěží, kteří by se jistě mohli poměřit i s podporovateli mnohých klubů z vyšších soutěží.

„Hodolanští fanoušci byli úžasní. Udělali mi plakát, choreo a dokonce i dýmovnice měli. Před nimi musím jednoznačně smeknout," chválil Takáč příznivce nyní už zase jeho klubu, ve kterém bude hrát a navíc i trénovat B-tým.

Navíc, co se týče vztahu Takáče s fanoušky, tímto zápasem to zdaleka nekončí, ale spíše začíná. „Dokonce mi říkali, že když za ně teď budu hrát a trénovat, tak pro mě budou tvořit nějaká další chorea i nadále. Tak uvidíme," říká.

Miroslav Takáč má tedy nyní na svém kontě neuvěřitelných 2000 zápasů, z nichž je téměř 900 mistrovských, a v nich celkově 890 nastřílených branek. Není tedy vyloučeno, že se brzy Olomouc dočká dalších bujarých fotbalových oslav.

„Když to tak počítám, tak bych mohl mít za dalších čtyři až pět let už 1000 mistráků. Navíc díky včerejších dvou gólů mi mi jich teď zbývá deset do devítistovky. Teď mi z legrace předhazují, že bych mohl být druhý hned za panem Bicanem," směje se. „Je to prostě fantázia," dodává s dojetím.

Celá akce nebyla jen skvělou reklamou na fotbal, ale nesla se i ve znamení setkávání. A to i pro samotného oslavence.

„Přišli tam i moji bývalí spoluhráči, kteří jsou ještě mnohem starší než já. Tím, že hraji tak dlouho, jsem totiž hrál i s hráči narozenými ve 40. letech, kteří mi nyní říkají, že mě vychovali. No a dokonce se tam objevil i můj bývalý trenér Milan Musial. Trošku mě mrzí, že jsem ho hned nepoznal," uzavřel Miroslav Takáč.