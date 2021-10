Ve své bohaté kariéře jste prošel řadu zemí. Zaznamenal jste debaty na toto téma?

Ano, ale opravdu v minulosti, kdy jsem byl ještě v zahraničí. Aktuálně úplně v obraze nejsem. Viděl jsem i film o podobném tématu v americkém fotbale z tamní profesionální ligy NFL. Tam bylo prokázáno, že hráči dostávali takový záhul a takové rány, že to pak na jejich budoucí zdraví mělo velký vliv. Takže vím, že takové výzkumy probíhají.

Jak se na tyto studie díváte?

Řekl bych, že jsem podobným věděckým zjištěním otevřený, což bychom měli být všichni. Rozhodně bych zjištění vědců a lékařů nezavrhoval.

I váš syn hraje fotbal. Zakázal byste mu hlavičkovat?

To zase ne. Momentálně ne. Ale je to obtížná otázka. Pokud by tady bylo opravdu prokázané zjištění, tak bych to na lehkou váhu nebral. Pokud můžeme zabránit nějakým zdravotním problémům v budoucnu, tak bychom nad tím měli uvažovat. Věřím tomu, že věda je tak daleko, že ruku v ruce s takovým zjištěním, by vědci byli schopni vymyslet i řešení, aby se fotbal dal hrát i nadále s hlavičkováním. Pokud by přišlo nějaké doporučení, jak ty nárazy minimalizovat, tak bych syna určitě vedl k tomu, aby postupoval podle něj.

Umíte si představit fotbal bez hlaviček?

Úplně mi to nejde. Bylo by to nepřirozené. Podle mě to ani kompletně nepůjde. Dokážu si představit nějaké omezení v dětských kategoriích, v dospělém nebo i juniorském fotbale těžko. Na druhou stranu když na to děti nebudou pak připravené, tak by to bylo komplikované. Spíš bych se snažil najít nějaké rozumné řešení, aby se rizika minimalizovala.

Napadá vás nějaké?

Asi by mohlo být zavedeno nějaké opatření, aby děti nehlavičkovaly tolik, případně aby hlavičkovaly bezpečněji. Dovedu si představit, že by existovalo něco jako kuchařka, která by naučila, jak hlavičkovat správně, aby to zdravotní rizika zmenšilo.