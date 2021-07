Divizní svěřenci kouče Zdeňka Opravila vyhráli již čtvrté utkání v řadě, proti mladíkům ze Sigmy si navíc s chutí zastříleli a soupeři nasázeli šest branek. Hattrickem se blýskl Stanislav Lavrovič.

„Kluci z Olomouce byli hodně běhaví, ale my jsme hráli více na balónu, bohužel ze začátku nám chyběla finální fáze,“ prozradil na úvod Deníku šumperský trenér Zdeněk Opravil.

„Po přestávce už tam byla z naší strany řada šancí a dobrých akcí po křídlech, dokázali jsme se střelecky prosadit, ale jak už jsem několikrát uváděl, stále se bavíme o přípravě a pořád je na čem pracovat,“ doplnil Zdeněk Opravil.

V zápase proti osmnáctce Sigmy pak zkoušel domácí celek osmnáctiletého gólmana z Prostějova Vojtěcha Pitroně.

„V utkání se jevil velice dobře, teď uvidíme, jestli se domluvíme na jeho angažmá s mateřským klubem,“ uvedl na adresu případné brankářské posily Zdeněk Opravil.

Někteří hráči se naopak po sobotním duelu se šumperským dresem rozloučí a zamíří do okolních klubů.

„Kluky, kteří se nevejdou do sestavy, chceme poslat na hostování do krajského přeboru, aby pravidelně hráli a mohli jsme je i nadále sledovat. Měli by tak zamířit do Rapotína, Velkých Losin či Zábřehu,“ dodal na závěr lodivod divizního Šumperku.

FK Šumperk – SK Sigma Olomouc U18 6:0 (2:0)

Branky: Lavrovič 3, Navrátil, Strnad.

Šumperk: Pitroň – Jurásek, Antl, Liďák, Nízký – Lavrovič, Strnad, Dostál – Žák, Podhorný, Malacka. Střídali: Linet, Barčík, Bouchal, Musílek, Navrátil, Ostrovka. Trenér: Zdeněk Opravil.