Obrovskou pomocí jsou standardní situace, ze kterých tým těží, a dal polovinu všech branek. Na starosti je má od svého příchodu asistent trenéra Pepa Mucha, který již ve své hráčské kariéře rád vymýšlel neortodoxní řešení těchto situací ze šablon, které měl na svědomí mág této disciplíny Karel Bruckner. Pod jeho vedením se Pepa Mucha v naší Sigmě něco nahrál a také leccos přiučil.

V tomto kole na těžkém terénu Slovácko předvedlo velmi dobrý výkon proti trápícím se Teplicím. A Pepa Mucha tak trochu porazil dalšího učitele, protože ještě nedávno dělal asistenta kamarádovi Radimu Kučerovi v Jihlavě.

Velmi se mi líbila hra útočníka Klimenta, který po sérii zranění opět začíná prokazovat, že ne nadarmo brázdil i bundesligové arény. Vůbec by mě nepřekvapil, kdyby časem přišel přestup třeba do Slavie. Typologicky zapadá do fotbalu Jindřicha Trpišovského parádně.

Teplice tentokrát nepodaly špatný výkon, ale zase to vyšly bodově naprázdno. Relativně v klidu je i nadále drží neschopnost Brna, Mladé Boleslavi, Příbrami a Opavy jakkoliv dotáhnout utkání do vítězného konce. Právě z těchto týmů velmi pravděpodobně vzejdou účastníci 2. ligy pro příští rok. A zatím po zásluze.

Z dalších zápasů mě zaujaly gólové hody v utkání Sparty proti Karviné. Sedm branek, hattrick Karlssona, červená karta. Ten zápas mě bavil. Trenér Vrba pozvedl letenskou ofenzívu. Sparta hraje přímočařeji, dobře se na to dívá. Nicméně její obrana je velmi slabá. Hancko je po zranění jen svým stínem, krajní beci neumí bránit snad vůbec. Ještěže to vše hasí aspoň skvělý Nita.

Plzeň skončila opět bez bodů, opět nastoupila ve stejném složení a letos dle mě asi skončí bez pohárů. To je vizitka experimentu GUĽA. Jsem vážně překvapen trpělivostí plzeňského vedení a sám jsem zvědav, kam až bude tento příběh pokračovat.

Sigmu jsem si nechal na závěr, protože, jak se shodli oba trenéři Látal i trenér klokanů Klusáček, kdyby se tento zápas nehrál a napsalo se do tabulky rovnou 0:0, tak by se nic nestalo. Zápas to byl k nekoukání a to ho jako jediný paradoxně sledovali aspoň nějací diváci, kteří již tradičně vyšplhali na štaflích nad obvodovou zeď stadionu a povzbuzovali domácí tým. Z velké části za to mohlo především špatné hřiště v Ďolíčku. Celkově toto kolo bylo dost o ledu a mrazu, tak věřím, že to příští již bude na lepších terénech.

David Kobylík