Často od laické veřejnosti slýchávám dotazy, které bych chtěl z mého úhlu pohledu zodpovědět. Podotýkám hned na úvod, že jsem nebyl účastníkem jednání a názor je jen a pouze můj osobní. Nicméně na dané téma je dlouhodobě konstantní.

První a klíčová otázka zní: Co chtěla investorská skupina za rozhodovací pravomoci při investici 8 milionů, což je při rozpočtu Sigmy cca 80-100 milionů ročně relativně zanedbatelná částka?

Naprosto zásadní pro odpověď je skutečnost, že to byla sama Sigma, kdo oslovil tuto skupinu s žádostí o pomoc. Není to tak, že Pavel Hapal a další přišli na klub se svou nabídkou.

Naopak. Na základě žádosti Sigmy začaly přípravné práce, rozuměj hledání lidí, sponzorů, patriotů, fanoušků a dalších, kteří by našli volné peníze na investice do hráčského kádru, do posil a podobně. Peníze na to, aby Sigma byla ještě více finančně stabilní a mohla pokračovat za pomoci nových hráčů v přebudovávání kádru. Tak, aby v horizontu tří let byla opět konkurenceschopná.

Kromě garantovaných 8 milionů korun nabízeli lidé kolem Pavla Hapal taktéž své obrovské fotbalové a podnikatelské know-how, zkušenosti ze světa sportu i byznysu. S vizí, že na tyto vlivné osobnosti regionu a jejich velmi pozitivní pověst by se velmi pravděpodobně nabalili další lidé, kterým Sigma Olomouc, více než stoletý klub s obrovskou tradicí, leží blízko srdíčka.

Z tohoto úhlu pohledu je tedy otázka, co a za kolik tato skupina chtěla, nepodstatná, neboť by šlo o společnou práci stávajících členů oddílu a nově příchozích. Navíc by stávající vedení klubu mělo právo vyhodnotit si tuto spolupráci a případně využít právo veta na další období.

Skupina však byla odmítnuta s tím, že v klubu vše funguje správně a vše je v pořádku.

Znovu se vracím zpět. O pomoc požádala sama Sigma. A ta výzva musela vzniknout z nějakého důvodu. Logicky se nabízí, že buď ve sportovní, či ekonomické stránce fungování klubu něco přeci jen chybí.

Z toho pohledu je pro mě verdikt z jednání nepochopitelný.

Na jeho základě se tedy ptám: Jací perspektivní hráči k nám v poslední době přišli? Proč podepisujeme hráče za výkonnostním zenitem a uměle jim prodlužujeme smlouvy? Proč hráči nemají potřebu bojovat o odchod do lukrativnějších soutěží (protože jsou nadstandardně zaplaceni)? Proč Sigma přišla v posledních letech takřka o veškerý majetek? Proč jsme na úrovni Zlína, Opavy, Brna, když jsme měli daleko větší kredit jako klub?

Otázek je spousta a zřejmě zůstanou nezodpovězeny. Stejně tak bude spousta spekulací o dalším neúspěšném vstupu někoho do našeho klubu. Mě nejvíc mrzí, že toto byli lidé s klubem spjatí pupeční šňůrou a chtěli do něj nejen vkládat své peníze, ale hlavně pro něj chtěli tvrdě pracovat. To je podle mě nejvíc.

Snad se to povede příště a SIGMA bude opět stoupat tam, kam patří. Mezi fenomény z řad českých sportovních klubů jako Baník nebo hokejová Kometa. I ty v poslední době povstaly de facto z popela. Tak daleko Sigma ještě není, ale nezavírejme oči před tím, že by se to nemohlo stát. Spojme se a pracujme, bohužel se to zatím nestalo.

Budu věřit v zářnější budoucnost.