Střípky Davida Kobylíka: Nový král je Stanciu, toho bývalého odstranil

Nico Stanciu sám sebe svým výkonem na hřišti Mladé Boleslavi korunoval na právoplatně nejlepšího hráče tohoto ligového ročníku. Nevysoký rumunský středopolař Slavie předvádí v posledních týdnech úchvatné výkony. Což o to, fotbalista je to náramný, to jsme věděli. Nadstandardní výkony podával již v dresu rivala ze Sparty, ale až dril pod koučem Trpišovským a jeho asistenty mu dobil baterky fyzického výkonu na maximum a díky tomu nyní může nechat naplno rozzářit svůj talent.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Vytříbená technika a cit pro míč, úžasná střela a přehled ve hře, zásobování spoluhráčů skrytými finálními přihrávkami, ale hlavně u hráče z Balkánu až neobvyklá skromnost a týmovost mě naprosto oslnily. V tuto chvíli neběhá na českých trávnících lepší hráč než Nico Stanciu!!! Zato bývalý král ligových trávníků se alespoň prozatím s FORTUNA:LIGOU loučí. Včera byl odvolán od týmu Příbrami Pavel Horváth. Dva hřebíčky do rakve mu minulý týden zasadily dvě vysoké prohry na hřišti Sparty a Baníku při nezáviděníhodném skóre 0:9. Nutno říci, že s týmem od Litavky by neudělal zázrak asi ani Mourinho. Jedná se o poslední zoufalý pokus odvrátit pád do druhé ligy, nicméně zde nepomůže podle mého již ani svěcená voda. Tragické představení na hřišti Baníku toho bylo jasným důkazem. Právě Baník je přitom jiné kafe. Výměna trenéra pročistila atmosféru v kabině a najednou tým vypadá o poznání zdravěji než pod taktovkou Luboše Kozla. Soupeř z Příbrami není sice měřítkem formy, neboť hosté odehráli fakt zoufalý part, bude však zajímavé sledovat počínání novice mezi ligovými trenéry Ondřeje Smetany. Jsem zvědavý, jak zvládne zbylá kola letošního ročníku. Zápas roku čeká navíc Baník v MOL Cupu už v tomto týdnu proti Spartě. Pozorně se chystám v příštích kolech sledovat boj o pohárové pozice. Z mého pohledu si černého Petra vytáhnou a do Evropy se nepodívají dva ze čtyřky Jablonec, Liberec, Slovácko a Plzeň. Výborné výkony pod sympatickým trenérem Hoftychem podává Liberec, to stejné lze říci o týmu ze Slovácka. Jablonec se vrátil na vítěznou vlnu a pohled na charismatického trenéra Radu, jak koučuje své svěřence, vás nemůže nikdy přestat bavit. Mnou odepisovaná Plzeň se sérií tří výher také vrátila do boje o Evropu. Není žádným tajemstvím, že neúčast Viktoriánů v evropských pohárech v posledních létech zeštíhlila klubovou pokladnu a Plzeň by moc potřebovala opět něco vydělat. Sigma tentokrát nehrála, tým se svědomitě připravuje na další utkání v Karviné a hlavně čeká na los MOL Cupu, který je naším hlavním cílem ve zbytku sezony. David Kobylík