To se jen tak nevidí. Obrovský zkrat předvedl v uplynulém kole FORTUNA:LIGY opavský Aleš Nešický. Nepochopitelně doklepával jistý vyrovnávací gól Tomáše Smoly na brankové čáře v duelu proti Jablonci. Absolutní sobeckost, která zvítězila nad týmovými zájmy, připravila Opavu o body. Neomluvitelné a nepochopitelné. Na vojně by takové chování znamenalo „deku“ a měsíc rajony. Tohle jsou pro Opavu hřebíčky do ligové rakve.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Až komicky na mě v tomto kontextu působilo vyjádření kapitána opavských Žídka, který Nešického bránil a jeho zkrat omluvil přemírou snahy. Za mě to je z úst kapitána naprostý alibismus. Jistě, špinavé prádlo se nemá prát na veřejnosti. Ale by to bylo lepší, než takto krýt egoismus.