To Sparta vyhrála naprosto zaslouženě a jednoznačně ve Zlíně 3:0. Pod koučem Vrbou vypadají hráči sebevědoměji a podle mě rozhodně splní cíl v podobě druhého místa na konci ligového ročníku.

Těm z Vás, kteří snad věří, že bude ještě nějaké drama v boji o titul, bych ale rád věnoval příští řádky a jedno zásadní slovo – NEBUDE!

Slavia má náskok 8 bodů a mužstvo evropského střihu s hráči zvyklými hrát kvalitně na obou stranách hřiště. Také fyzicky lépe vybavené hráče, ať už se jedná o rychlost, vytrvalost a hlavně agresivitu v osobních soubojích.

Slavia má svůj systém a jasně dané parametry, které musí noví hráči splňovat, aby mohli zapadnout do týmu a způsobu hry. To je zákonitost nastavená sportovním vedením sešívaných. Tento výběr výrazně snižuje riziko chyb při transferech na minimum.

V tom je Slavia před Spartou o velký kus vepředu a musí se to projevit. Myslím si, že zbytek ročníku to dokáže.

Sparta kupovala kvalitní hráče na dané posty, ale opomíjela skutečnosti jako specifičnost české ligy, její náročnost na kondici a soubojovost. Dokazují to i výsledky v Evropské lize, kdy přejela slabý Celtic (tleskám za oba výkony, ale nebyly zrcadlem), ale naopak nebyla žádnou konkurencí pro AC Milán a Lille.

Jinak mi přijde zbytek ligy až překvapivě čitelný. Slovácko pokračuje ve výborných výkonech a míří do evropských pohárů. Baník pro změnu pokračuje v letošní blamáži a stále s trenérem Kozlem na lavičce.

Rád bych k Baníku napsal víc, ale to by mi musel nejdříve někdo vysvětlit, co vlastně s Kozlem vedení zamýšlí, protože z toho já jsem JELEN. Leda by se jim líbilo, že z gólmana Laštůvky dokázal udělat nejlepšího brankáře v lize.

Na Sigmu se bohužel už druhý zápas po sobě nedalo koukat, ale máme 4 body. Řeknu Vám, já to přežiji, pokud budeme bodovat, protože za hezkou hru ještě nikdo nikdy nic nevyhrál. Nicméně je pravda, že trochu líbivosti by kluci již příště přidat mohli.

Musím říct, že Brnu, sobotnímu soupeři Sigmy, fandím, ať se zachrání. Ale s mužstvem, které hrálo v Olomouci, se to asi nepovede. V týmu mi chybí rychlost, dynamika a hlavně kvalita směrem dopředu. Nutno říct, že i přesto v Olomouci bylo Brno v první půli lepším týmem a mělo šanci bodovat, k záchraně to však bude zatraceně málo.

Závěrem bych chtěl ještě vyzdvihnout výkony Pardubic. Obrovsky sympatické mužstvo nejen na hřišti, ale i tím, jak se celkově skromně prezentuje v médiích. Za mě zatím jednoznačně tým roku!

David Kobylík