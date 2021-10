I proto to z hlediska postupu na MS vidím tak, že nezbývá než věřit v zázrak, že se všem sejde forma a fotbalové štěstí.

Na závěr bych rád napsal, že veškeré komentáře na adresu našich hráčů beru pohledem evropského či světového měřítka. Proto vyznívají na první pohled hodně kriticky. Chci říct, že všechny naprosto respektuji za to, kam se ve svých kariérách dostali a že mají svoji kvalitu. Evropská špička je ale jinde.

Dnes je v médiích oslavován Michal Sadílek. Mně se nelíbí. Za mě už jen jeho nominace je stropem jeho výkonosti. Je to průměrný ligový hráč, který má kvalitní PR tlačenku od svého manažerského týmu.

Zbytek hráčů kvalitou odpovídá týmům, ve kterých působí. Prostě rozdíl mezi Coufalem a Matějů je stejný jako mezi Premier League a Serií B. To samé platí i pro Krále. Ruská liga ho sice dovedla k angažmá ve West Hamu, ale udělala z něj naprosto nudného, průměrného hráče, který, aspoň to tak vypadá, ztratil obrovský kus dynamiky a síly.

Tady můj výčet bohužel pomalu končí. Dá se diskutovat o Hložkovi. Má budoucnost, ale musí rychle utéct do světa. Česká liga už mu je malá a měl již v létě opustit Spartu. Obávám se, že jeho výkonnost v ní postupně stagnuje.

Posledním do party je pro mě stoper Ondřej Kúdela. Je pro mě překvapením, co tento hráč odvádí a jaký má význam na hřišti. Takový dominantní stoper tu nebyl roky a je pro nás velkým oslabením, že teď nehraje.

Třetím do party je Vladimír Coufal. Troufnu si klidně říct, že v současnosti patří mezi nejlepší 3 pravé beky na světě. Neuvěřitelný běžec a bojovník. Zkrátka špička ve svém oboru na pravé lajně.

Hráčem světové kvality je pochopitelně také Patrik Schick. Dozrál, má správné sebevědomí, fantastickou techniku i rychlostní parametry a rozhodně má na to stíhat nejlepší světové snajpry.

