Slavia si jede vlastní ligu, při vší úctě k vedoucí Plzni a snaživé Spartě. Kvalita Stanciua opravdu odpovídá číslům na jeho výplatnici. Je to naprosto skvělý hráč, kterého Slavia, respektive trenér Trpišovský vyprofiloval v lídra týmu a týmového hráče. Je úžasné sledovat jeho kopací techniku a fotbalové myšlenky. S odstupem je to pro mě nejlepší hráč ligy.

Dalším horkým kandidátem sestupu je Karviná, kam se vrátil trenér Weber. Zatím je v sezoně bez vítězství. Z tohoto pohledu je pro mě skoro až nepochopitelné jarní odvolání trenéra Jarábka, který s týmem za svého působení zaznamenal spoustu kvalitních výsledků. Zdá se, že v trenérovi to (opět) nebylo. Ukazuje se spíš nekoncepčnost a nepochopení role trenérů v našich českých klubech.

Takže Radime, dobrá zkušenost a teď by bylo moc fajn se vrátit domů. Ve světě už jsi byl a jsem přesvědčen, že tě čeká velká mise v Olomouci. Odkaz obrovské osobnosti, pravého lídra a kapitána nevyprchal jak v klubu, tak u fanoušků. Pevně věřím, že tvůj čas přijde a vrátíš se na Hanou.

To Radim, ač si to možná nepřipouštěl, byl pod drobnohledem nového a ambiciózního vedení sklářů od prvních letošních neúspěchů. Při stávajících výsledcích bylo odvolání neodvratné. Kádr Teplic nevykazuje známky kvality. Teplice jsou pro mě hlavní kandidát na sestup.

O uplynulém ligovém víkendu paradoxně naše Sigma bodovým úlovkem z teplických Stínadel zařídila odvolání kouče a exolomouckého kapitána Radima Kučery z teplické lavičky. S remízou, natož předvedenou hrou, nemohl být spokojen ani jeden tým. Ano, my jsme uhráli plusový bod do tabulky pravdy, ale měli jsme vytěžit více. Hráči se nyní nacházejí v dobrém rozpoložení, s dostatečným bodovým polštářem, proto je remíza na půdě trápícího se soupeře z mého pohledu mírnou ztrátou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.