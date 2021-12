Z odposlechů prosakují samozřejmě i další jména jako Honzy Nezmara, Slavie a jejího představitele Jaroslava Tvrdíka. Rozhodně nebude chybět Plzeň, která hojně využívala Berbrova vlivu, ať už přímo či nevědomky, neboť posuzování rozhodčích při plzeňských utkáních v minulosti bylo protkáno mnoha chybami ve prospěch Viktorie. Totéž se děje nebo dělo ještě nedávno pro tým Slavie.

Myslím, že tento příběh bude ještě o hodně zajímavější než příběh Ivana Horníka, neboť v této kauze ještě, pokud ji policie rozkryje, padne spousta dalších jmen, o kterých jsme zatím neslyšeli.

Každopádně ve všech případech bude postup naprosto stejný jako dosud. Všichni budou tvrdit, že nic neprovedli, všichni jsou Mirkové Dušínové fotbalu, všichni jsou čistí a rozhodčí vlastně pískali správně.

Myslím, že tomu nikdo, ať už z řad odborné či laické veřejnosti nevěří. Otázka spíše je, zda jsme si na to všechno nezvykli a nebrali veškeré tyto praktiky jako standardní, normální, proti nimž nelze bojovat.

Uvidíme, co napoví příští dny. Jestli přijdou další odhalené odposlechy. Hlavně věřím, že už nikdo nic neututlá a viníci budou spravedlivě potrestáni.

Závěrem jen telegraficky k výsledkům uplynulého víkendu. Favorité vyhrávali. Sparta, Slavia i Plzeň získaly plný počet bodů. Překvapila výhra Teplic v Jablonci. Vypadá to, že bude odvolán úspěšný trenér Rada, neboť Jablonec se potácí na hraně sestupu, odkud se mírně drápou Teplice. Karviná naopak potvrdila poslední místo prohrou ve Zlíně, kdy za nerozhodného stavu mohla jít z penalty do vedení, bohužel se jí to nepovedlo a míří pomalu do druhé ligy. Sigma nepřekvapila a prohrála v Budějovicích a taktéž my klepeme na bránu skupiny o záchranu, což by byl smutný pohled. Bohužel poslední výsledky jsou velmi kolísavé a je opravdu otázka, jestli dokážeme uhrát umístění do 10. místa. Doufám, že ano.