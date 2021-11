Sigma zajížděla na hřiště vedoucí Plzně a na Viktorku má skvělé vzpomínky náš kapitán Roman Hubník. Strávil zde po návratu ze zahraničí nádherné roky a zažil největší úspěchy své bohaté kariéry. Nutno přiznat, že bez něj by určitě Plzeň nezískala tolik titulů. Přesně na tohle nezapomněli tamní fanoušci přichystali mu skvělé přivítání s krásným choreem.

Sigma předvedla zajímavý výkon a byla favorizovaným Západočechům důstojným a vyrovnaným soupeřem. Kdyby Zifčák proměnil svou stoprocentní příležitost, mohly cinknout i tři body, ale domácí taktéž několikrát selhali v koncovce, takže se zrodila zasloužená remíza. A pro Sigmu podle mě mimořádně cenná.

Se ziskem bodu byl určitě spokojen i Hubňa, neboť parťáci za něj museli odmakat jeho vyloučení z konce první půle.

Bylo zasloužené. Hubňa nevykrokoval situaci jeden na jednoho s Kopicem a fauloval. I tak si Roman za svou kariéru zasloužil od Plzeňáků aplaus a měl by ho slýchat častěji i od těch olomouckých.

Jiný matador zažívá na sklonku kariéry nečekanou renesanci v Hradci Králové.

Není jím nikdo jiný než trenér Miroslav Koubek. Hradec předvádí naprosto fantastické výkony a v podstatě kopíruje svou jízdou loňské úspěšné tažení regionálního rivala z Pardubic.

Svižný fotbal, rychlý, agresivní, to jsou atributy současného Hradce. A hlavně sebedůvěra a body. Jednoznačně příjemné překvapení této sezony a skoro senzace.

Koubek mi trochu připomíná našeho Petra Johna Uličného. Ten do Sigmy přišel také už s kupou zkušeností skoro na sklonku své kariéry a dovedl být úspěšný. Trenér Uličný nikdy nevymýšlel žádné taktické šachy. De facto ani žádný velký taktik nebyl, ale měl jednu neskutečnou schopnost mužstvo naladit, nahecovat a doslova vyprovokovat k úžasným výkonům svou osobností a charismatem.

Jeho taktický plán zněl jednoduše, když k nám přišel. Řekl: Chlapci 4-4-2 umíte hrát odmala všichni, to vás nemusím učit a budeme hrát fotbal. Byl to balzám na naše fotbalové duše. Pamatuji trénink, kdy zakázal hrát balon výše než po kolena. Míšovi Hubníkovi se to během prvních dvou minut hry podařilo upálit hned dvakrát do oblak a John už na něj řval, že je lempl a že ho vyhodí z tréninku. I takové věci k němu patřily a dovedl nás ke skvělému třetímu místu v lize. Mám na něj nespočet vzpomínek, což je známka, že byl určitě dobrý trenér. To samé si myslím o Koubkovi.