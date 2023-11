Fotbalisté Šternberka zakončili podzimní část divize E bezbrankovou remízou na půdě Skaštic a přezimují na pátém místě tabulky.

Fotbalisté Skaštic se v 15. kole divize E remizovali se Šternberkem 0:0. | Video: Kopl Libor

„Hrálo se na tuhle dobu na skvěle připraveném hřišti. Byl to zajímavý fotbal. my jsme trefili dvě tyčky. První Zifčák, když dostal míč za obranu a střílel z boku z první. Potom šel Drmolovi míč po vápně a také z jedné dal jen tyč a ven. Škoda. Zifčák pak měl ještě individuální akci a gólman jeho střelu vyrazil na roh. Jinak jsme tam měli spíše závary a standardky. Domácí jsme pustili v závěru do jediné šance, to ale musel brankář Kopřiva vytasit perfektní zákrok. Nakonec jsme tedy mohli prohrát,“ popsal průběh utkání trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Po bezbrankové remíze tak Šternberk udržel top pětku, Skaštice poskočily na dvanáctou příčku. „I když je soupeř dole v tabulce, tak bych neřekl, že to je ztráta. Každý bod se počítá, zvlášť z venku. Soutěž je vyrovnaná a každý může zaváhat s každým,“ uzavřel Lošťák.

Zdroj: Kopl Libor

Zdroj: Kopl Libor

Zdroj: Kopl Libor

Zdroj: Kopl Libor

TJ Skaštice - FK Šternberk 0:0

Rozhodčí: Zelený - Pospíšil, Brázdil. ŽK: Beneš - D. Kuba, Drmola. Diváci: 189.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (83. Sedláček), Drmola, Zifčák, Sitta, Vašička, Vítek, Hustý, D. Kuba, Smrček, Komárek (64. Dvořák). Trenér: Ivo Lošťák.

VIDEO: Uničov těsně zdolal Hranice a je bod od prvního místa