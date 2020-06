„Snažíme se přizpůsobit tomu, aby byli hráči čerství v hlavě a aby z toho měli spíš dobrý pocit,“ prozradil holický kouč, kterému dál zůstává kompletní kádr.

Splnil souboj s Uničovem vaše očekávání?

Soupeř z vyšší soutěže prokázal kvalitu na míči. Ale myslím, že jsme mu byli dobrým sparingpartnerem a že to splnilo svůj účel v této fázi. Zase nám to ukázalo nějaké slabé stránky, zároveň byly vidět i ty silné. Jsem spokojen, na rozdíl od předchozího zápasu v Přerově.

Gól o který se zasloužila dvojice Svrčina – Hornich vás musel potěšit.

Přesně tak, byla to moderní akce. To, co chceme hrát, tedy rychle nahoru. Mladý Svrčina to udělal výborně, stejně jako útočník Hornich a jsem s tím velmi spokojen.

Jak jste se v Holici dokázali vypořádat s náročnou situací a nečekaným koncem sezony?

Zvládáme to v klidu, nikam neplašíme. Máme určitý počet zápasů a tréninky nejsou ještě zaměřeny na nějakou finální část. Ale snažíme se v zápase hrát to, co bychom chtěli v soutěži. Na to se soustředíme a postupně budeme pokračovat. Máme ještě dva měsíce do začátku, takže vlastně začínáme znovu přípravu. Půjdeme pomalu, postupnými kroky, abychom ten vrchol našli v mistrovském utkání. Aby byli hráči natěšeni a aby to pro ně nebylo tolik těžké, že a to tak dlouho čekají.

Bylo náročné hráče namotivovat k poctivému tréninku?

Určitě to není pro hráče jednoduché. Navíc do toho zasáhly maturity, přijímačky, a tak dále. Snažíme se to ale zpestřit, netlačíme tolik na pilu. I tréninkový proces jsme trošku zjednodušili a zkrátili. Takže se snažíme přizpůsobit tomu, aby byli hráči čerství v hlavě a aby z toho měli spíš dobrý pocit. Především se chceme vyvarovat zbytečným zraněním, když to ještě není v té rozhodující fázi.

Už ve středu vás čeká zápas proti mladíkům ze Sigmy U19.

Jsme domluvení, že budeme hrát 4x30 minut, protočíme tak všechny hráče a budeme v zápasovém tempu. Pak máme volno. Program je tak přizpůsobený, abychom to netlačili na pilu, protože všeho moc škodí.

Změnil se nějak kádr během nečekané pauzy?

Máme tady staronové tváře. David Hornich, jediný střelec posledních dvou utkání. Znám ho dokonale a vím, co v něm je. Rýsují se i další jména jako Lukáš Regec, který ale ještě sám ví, že potřebuje potrénovat. Pak mohou přijít ještě maximálně dva mladší hráči. Kádr máme konsolidovaný, takže jej spíš můžeme rozšířit o nějakého mladšího hráče. Hráči nám zůstávají, takže s tím nemáme problém.

Nikdo to nezabalil?

Nikdo to nechtěl zabalit. Nikdo nechce odejít. Budeme asi muset někoho vyhodit (směje se).