/FOTO+VIDEA/Letošní ročník Poháru mládeže FAČR Planeo Cup vyvrcholil o víkendu v Uničově závěrečným turnajem kategorie U8. Triumf oslavila na Hané Slavia Praha. Zvednout nad hlavu cennou trofej se sešívaným podařilo za účasti reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého a dlouholetého reprezentanta a vítěze Evropské ligy Tomáše Ujfalušiho.

Planeo Cup promo video | Video: Planeo Cup

V Uničově navázali organizátoři na loňský turnaj kategorie U10 setkáním nejlepších týmů v nejmladší kategorii osmiletých fotbalistů. První fáze finálového turnaje rozdala karty letos zatím nevídaným způsobem. Z každé šestičlenné základní skupiny totiž postoupili vítězové, kteří neztratili ani bod, a tudíž vstupovali do medailových bojů s jednou výhrou a třemi body. Bez jediného zaváhání zvládli úvodní porci pěti utkání AC Sparta, FK Náchod, SK Slavia Praha a FC Písek.

AKTUALIZOVÁNO: Analýza postupů a sestupů: Jaká je situace v okresních soutěžích

Zlatá skupina pak měla jedny neomezené vládce v sešívaných dresech. Slavia všechny své soupeře převálcovala nevídaným způsobem, když neztratila ani bod a každého porazila minimálně o osm gólů. Skóre Slavie ve zlaté skupině 83:12 dává neuvěřitelný průměr téměř 12 vstřelených gólů na utkání! A svému největšímu rivalovi Spartě uštědřila krutou porážku 10:1. Borci z Edenu nenechali nikoho na pochybách, že právě oni jsou jasnými vítězi nejmladší kategorie Pohár mládeže FAČR. Druhá skončila se ztrátou tří bodů Sparta a třetí s odstupem dalších šesti bodů MFK Karviná.

Finálový turnaj U8 znamenal i úspěch pro menší kluby, které se nepohybují v prostředí profesionálního fotbalu. A tak se do zlaté skupiny probojovaly FC Písek, FK Náchod, Spartak Kbely nebo SK FC Hlučín a dařilo se i týmům jako SK Nemošice, ŽĎAS Žďár nad Sázavou, Pšovka Mělník, Tempo Praha, Slovan Velvary, a také SK Uničov, který na domácí půdě obsadil konečné 15. místo.

V Uničově sledovaly finálový turnaj výrazné fotbalové osobnostmi. Asi těžko si malí fotbalisté někdy představovali, že se na ně přijede podívat trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Ujfaluši hledá talenty, boxuje a bude fandit Fiorentině. Pak letí za Guardiolou

„Nadšení je neutuchající a na všech čtyřech hřištích, když to obejdete, tak tam vidíte všechno. Rozzářené tváře a bohužel někdy i slzičky, když prohrají a je jim to tak líto, že se neudrželi a plakali, ale to k tomu asi patří. Takže já jsem nadšený. Přiznám se, že u těch nejmladších mě nadchly jejich dovednosti a líbilo se mi, jak hrají. Viděl jsem asi předčasné finále Slavia - Sparta, které bylo na vynikající úrovni, i když Sparta tahala za kratší konec. Kouč tady musí být přísný a zásadový a děti ho musí respektovat. Ale dovedu si představit, že bych takové malé kluky trénoval,“ svěřil se reprezentační trenér.

Na mladé naděje dohlížel i dlouholetý reprezentant, vítěz Evropské ligy, třetí z ME 2004 a hráč Sigmy Olomouc, Hamburku, Fiorentiny, Atletika Madrid nebo Galatasaray Istanbul Tomáš Ujfaluši. Bývalý reprezentační stoper a kapitán navíc pochází z nedalekého Rýmařova.

„V jejich věku jsem byl v Rýmařově a určitě jsem nepřemýšlel, že bych se fotbalem živil. Bavilo mě to, bydleli jsme na sídlišti, hráli fotbal, hokej, basket, prostě všechno, co se dalo na sídlišti hrát a byla to zábava. Nevím, jestli ti kluci v osmi letech při fotbalu zvládají i jiné sporty. My to tak měli a jsem asi zastáncem pozdějšího nástupu do top klubů. Ale možná ti kluci hrají i něco jiného. Nás to bavilo a bylo to krásně prožité dětství. Stačí, že je to baví a pokud u toho vydrží a budou se zlepšovat a možná ty, které tady vidíme, potkáme za 10 let třeba v první lize. Za nás nebyly takové turnaje. Je fajn, když vidí srovnání, že se mohou měřit se Spartou, Slavií, Bohemkou a jinými týmy. My jsme se pohybovali jen na severní Moravě, neměli jsme srovnání třeba s Prahou. Kluci to teď mají asi těžší, protože je velká konkurence. Vidím spoustu šikovných kluků, ale uvidíme za 10 let, co z nich vyroste,“ rozpovídal se Tomáš Ujfaluši.

Zdroj: Michal Muzikant

V Uničově se organizátoři postarali o impozantní vyvrcholení. Vedle Jaroslava Šilhavého a Tomáše Ujfalušiho sledovali také manažer reprezentačního týmu Tomáš Pešír nebo trenér reprezentace od 16 let Jiří Žilák, kteří si společně se všemi účastníky naplno užívali fantastickou atmosféru, kterou při závěrečném turnaji Planeo Cupu vytvořili kromě organizátorů i fanoušci a rodiče malých fotbalistů. Ti ji tvořili po celou dobu dvoudenního klání. Fankluby jednotlivých týmů měly bubny, trumpety, paruky či pomalované obličeje a podporovaly své ratolesti.

„Tyhle fankluby jsou kouzelné. Celkově se tady mohly děti vyřádit a byly to určitě krásně strávené dny,“ uzavřel Tomáš Ujfaluši.

Kobylík hodnotí hráče Sigmy. Kdo je pro něj zklamáním sezony a kdo překvapením?

PLANEO CUP 2023

KATEGORIE U8 – KONEČNÉ POŘADÍ

1 SK Slavia Praha 21

2 AC Sparta Praha 18

3 MFK Karviná 12

4 FC Písek 10

5 FK Náchod 9

6 Spartak Kbely 5

7 Bohemians Praha 4

8 SK FC Hlučín 2

Nejlepší hráč: Sebastián Kotlář – SK FC Hlučín

Nejlepší střelec: Robin Eliáš – SK Slavia Praha

Nejlepší brankář: Jindřich Miloševský – FC Slovácko