Česká lékařská reprezentace, jak už bylo řečeno, prohrála v průběho celého turnaje pouze jeden zápas z celkových šesti. Postaral se o to pozdější stříbrný celek z Velké Británie, který Čechy porazil brankami z konce prvního a začátku druhého poločasu poměrem 2:0.

„Byl to vyrovnaný zápas. Rozhodla jej bohužel ale standardní situace v prvním poločase, po které se soupeř dostal do vedení. My už jsme pak museli otevřít hru, z čehož jsme inkasovali i podruhé a už se nám to nepodařilo ani zdramatizovat. Jinak to byl hodně soubojový zápas. Britové měli nebezpečné standardky a byli také hodně důrazní," popsal inkriminované střetnutí.

Každá série jednou skončí

Celkově se pak jednalo o již třetí českou prohru s ostrovany v řadě. Naposledy se tak stalo při finále 2019 v Mexiku, kterého se Vinkler zúčastnil taktéž.

„Vypadá to, že nám úplně nesedí. Mají styl založený na soubojích, dobře provedených standardních situacích a kvalitní pevné obraně. Tři prohry v řadě jsou sice smutné, ale každá série jednou zákonitě musí skončit. Nejblíž tomu asi bylo v tom Mexiku, kde jsme prohráli jen o gól," lomil rukama borec hájící barvy Bělkovic-Lašťan.

Co se týče základní skupiny, ovládli ji čeští lékaři poměrně suverénně. Na úvod totiž porazili Německo 2:1, na což navázali bezbrankovou remízou s Kolumbií a jednoznačnou porážkou Ukrajiny v poměru 5:1.

Až na jeden zápas suverénní

„Německo bylo srdnatým soupeřem. Vždyť vedení na vlastní stranu se nám podařilo proti nim strhnout až pět minut před koncem. Proti Kolumbii jsme pak byli jasně lepší, ale bohužel jsme žádnou z našich velkých šancí neproměnili. Proti Ukrajině jsme pak těžili z toho, že soupeřům už o nic nešlo a vyhráli jsme suverénně," popisoval Marek Vinkler.

Po prohraném čtvrtfinále tak potom přišla na řadu skupina o páté až osmé místo. V ní se Češi utkali nejdříve znovu s Němci a poté i se svými kolegy z Maďarska. Ač byli z předchozího vyřazení opravdu zklamaní, nedali tuto skutečnost na sobě znát a v obou zápasech znovu excelovali. Němce porazili po obratu ve skóre 3:1 a Maďary dokonce stejným výsledkem, jako předtím Ukrajince, tedy 5:1.

„Myslím si, že žádný zásadní rozdíl v těch dvou zápasech proti Německu nebyl. Znovu proti nám hráli poměrně nahecovaně. Na obou týmech už ale byla patrná únava a nakonec jsme vyhráli, řekl bych, zaslouženě," pokyvoval Vinkler hlavou.

Češi obávanými soupeři

Z devíti odehraných ročníků byl tento teprve třetí, kdy čeští zástupci nedokázali dosáhnout na žádný z cenných kovů. Díky tomu se už na této úrovni stali pojmem a taktéž soupeřem, se kterým jen tak někdo měřit síly nechce.

„Když budu mluvit za sebe, tak tohle bylo mé třetí mistrovství světa a mám na kontě již dvě stříbra. Za dobu existence českého týmu pak kluci celkově vybojovali tři zlata a tři stříbra a každoročně jsme bráni jako jedni z obávaných soupeřů. I na našich soupeřích je vždy vidět, že si uvědomují, komu se právě postavili," říká hráč, který se této akce zúčastnil již v předcoovidových letech 2018 a 2019.

Ten dle svých vlastních slov ani nedělá příliš velkou vědu z toho, že se mu během šesti zápasů nepodařilo ani jednou skórovat. „Samozřejmě, že mě to trochu mrzí, ale důležitý je pro mě zejména týmový úspěch. Hrál jsem navíc na křídle a připsal si několik asistencí. Jsem rád, že jsem týmu pomohl alespoň takto," zdůraznil.

Program mezi zápasy? Koupačka v Dunaji

Celý turnaj probíhal v moderní vídeňské čtvrti na Dunajském ostrově, který disponuje i pláží s možností se v této slavné řece vykoupat.

„Líbilo se mi tam. Celý turnaj včetně ubytování byl situován do krásného prostředí. Volný čas mezi zápasy jsme mohli trávit na pláži, což bylo fajn. I organizace byla zvládnuta velice dobře. Jen je škoda, že jsme asi polovinu zápasů odehráli na umělce. Díky nevelké vzdálenosti nás navíc přišlo podpořit i hodně fanoušků z Česka, za což jim velice děkuju," uzavřel Marek Vinkler.

Mistry světa se nakonec stali Irové, kteří porazili ve finále české katy nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. V boji o bronz pak Poláci porazili Španěly. Příští fotbalové mistrovství světa lékařů se odehraje na Sunshine Coast v australském spolkovém státě Queensland a čeští reprezentanti se tam jistě budou chtít navrátit do období medailových žní.