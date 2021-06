Výběr trenéra Karla Krejčího má ode dneška do čtvrtka naplánovaný tréninkový kemp v Hluboké nad Vltavou. Kvalifikace na další Euro mu začne až v září.

Šíp se do týmu přesouvá z národního týmu do 19 let, který má hrát dva přátelské zápasy se Slovenskem (3. 6. v Senci a 6. 6. v Dunajské Stredě).

Na soustředění osmnáctky, které proběhne ve Zlíně a vyvrcholí 2. června přípravným utkáním ve Vsetíně proti místnímu diviznímu týmu, byli donominování dva hráči Sigmy brankář Richard Bílý a záložník Matěj Mikulenka.