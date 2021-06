Juniorská reprezentace se v těchto dnech připravuje v Hluboké nad Vltavou na příští kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy, který začne v září dvojzápasem se Slovinskem a Albánií. Trenér Karel Krejčí si pozval mimo jiné do týmu i dva zástupce olomoucké Sigmy Kryštofa Daňka a dodatečně také Jáchyma Šípa.

V modelovém utkání "Zelených" proti "Bílým" zazářil osmnáctiletý Kryštof Daněk třemi zásahy. První gól vstřelil po rohovém kopu hlavou. Střelou zpoza pokutového území přidal druhou branku a hattrick zkompletoval z pokutového kopu.

„Super zápas, jsem za to moc rád. Myslím, že jsme jej zvládli velmi dobře a měli jej pod kontrolou. Kemp se určitě povedl. Všichni navzájem jsme se sice před srazem neznali, ale sedli jsme si a s dalšími srazy bude všechno ještě lepší,“ řekl úspěšný střelec Daněk pro svazový web fotbal.cz.

„Týmy jsme rozdělili i na základě klubových vazeb. Chtěli jsme, aby kluci do zápasu přenesli to, co jsme předchozí tři dny zařazovali do tréninku, tedy nějaké automatismy v útočné i obranné fázi. Z tohoto pohledu se v zápase objevily slušné věci, byť musíme vzít v úvahu to, že je po sezoně a hráči už jsou v nějaké únavě. Každopádně jsme tady nasbírali hodně zajímavých poznatků, lépe jsme poznali hráče pro novou jednadvacítku, kterou už v září čeká ostrá kvalifikace," doplnil Jiří Kohout, asistent trenéra Karla Krejčího.