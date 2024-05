Fotbalistky Sigmy Olomouc sahají po svém historicky nejlepším umístění ve druhé lize! Hanačky jsou momentálně třetí. Na čtvrtou Líšeň ale mají náskok jen tří bodů. Svěřenkyně trenéra Lubomíra Nedvěda mají před sebou ještě tři těžké zápasy. Ten první bude speciální a odehrají ho už tuto neděli přímo na Andrově stadionu. Jejich soupeřem bude vedoucí družstvo soutěže - FC Praha.

„Holky se moc těší. A já samozřejmě také. Pro děvčata je to velká odměna za to, jak celou sezónu odehrály. Ve zbývajících třech utkáních ještě hrajeme o umístění, které může být nejlepší v historii ženského fotbalu v Sigmě. Z možnosti zahrát si na Andrově stadionu jsme celý tým hodně nadšený," řekl před zápasem trenér ženského týmu Lubomír Nedvěd.

Naposledy si Sigmačky na Andrově stadionu zahrály v předminulé sezoně. I tehdy hostily FC Praha. Utkání tehdy skončilo nerozhodně 3:3.

„Uvidíme, s čím soupeřky do Olomouce tentokrát přijedou. Už jsou jistými vítězkami druhé ligy. Chystáme se na ne stejně, jako na Spartu. Máme nové rozestavení a budeme doufat, že to, jsme předvedli na Spartě, si převedeme i na FC Praha. Z Androva stadionu nebudeme chtít odcházet jako poražený tým,“ řekl dále Nedvěd.

Praha sice už druhou ligu vyhrála, ale Sigma stále může postoupit do nejvyšší soutěže v případě, že by vítěz nechtěl postoupit a Hanačky udržely třetí místo. Před nimi je totiž béčko Sparty, které do první ligy jít nemůže. Je však otázka, zda by olomoucký klub o patro výš chtěl. Třetí místo drží před Líšní o tři body.

Do konce sezony bude týmu Lubomíra Nedvěda chybět záložnice Hana Baštincová. „Musela kvůli zranění střídat v utkání s Líšní. Bohužel se potvrdilo, že jde o přetržený křížový vaz. Je na šest měsíců mimo,“ mrzí Nedvěda. K dispozici bude mít Natálii Veselou, která v utkáních proti Líšni a Spartě B nasázela vždy dva góly a měla velký podíl na vítězství svého týmu.

Zápas proti FC Praha se bude hrát v neděli 19. května od 15 hodin na Andrově stadionu. Vstupné je zdarma.