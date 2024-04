Fotbalistky Sigmy Olomouc zítra od 11 hodin budou hrát v Kožušanech proti Dukle Praha. Do konce základní části zbývají ještě dvě utkání, během nichž budou Hanačky hájit klíčovou čtvrtou pozici. Zároveň půjde o poslední domácí zápas Švédky Elin Berggren, která v týmu po základní části skončí.

Elin Berggren | Foto: SK Sigma Olomouc

TEXT: SK Sigma Olomouc

„Do konce základní části nás čekají dva velice důležité zápasy, nejprve s Duklou, poté proti FC Praha. Naším cílem je v sobotu vyhrát, abychom se udrželi před Hradcem Králové na čtvrtém místě, které nám po skončení základní části zaručí účast ve skupině o postup do nejvyšší soutěže,“ řekl k programu svého týmu trenér Lubomír Nedvěd.

Dvě kola před koncem základní části má tým Sigmy v tabulce 2. ligy jednobodový náskok na čtvrtém místě před Hradcem Králové. Právě hráčky z východočeského města byly posledními soupeřkami Sigmaček. Zápas skončil vítězstvím domácího Hradce poměrem 2:0.

„Bohužel nám nevyšel začátek zápasu, kdy jsme dvakrát inkasovali. Utkání se pak sice vyrovnalo herně, nám se ale nepodařilo vytvořit si takové šance, abychom z nich mohli srovnat i výsledek,“ mrzí stále Nedvěda.

Tři body bude chtít se svým týmem vybojovat v sobotu proti Dukle Praha. „Co sledujeme, tak se Dukla Praha na jaře zlepšila, získala cenné body po remízách s FC Praha a Raptors. Očekávám vysoce nátlakový a rychlý fotbal, budou spoléhat na protiútoky a nákopy. My budeme chtít na soupeře hned od úvodu vletět a otupit jeho tlak, vsítit minimálně dva góly a dovést utkání do vítězného konce,“ plánuje Nedvěd.

Po základní části skončí v týmu švédská hráčka Elin Berggren. „Znamenala pro nás velmi mnoho díky své profesionalitě a přístupu k zápasům i tréninkům. Po celou dobu se snažila našim holkám radit, kam se mají posouvat, všemožně se jim snažila pomoct. Její odchod bude velkým oslabením našich zadních řad, kde nás hodně držela. Těžko se nám ji bude nahrazovat. Přivedli jsme Lucku Kotalovou z Baníku Ostrava, o které si myslíme, že by Elin mohla nahradit,“ řekl Nedvěd. „Elin do další kariéry samozřejmě přeji jen to nejlepší,“ dodal.

Kam za sportem? Bohaté fotbalové menu, otevírání Bečvy i mažoretky

„Jsem moc ráda, že jsem mohla za Sigmu hrát. Strávila jsem tady hezké chvíle díky holkám z týmu, za to jsem jim moc vděčná. Byla radost tady hrát, během mého působení se ke mně chovali velmi mile,“ řekla Elin, která na pobyt v Olomouci bude vzpomínat jen v dobrém. „Bylo to tady nádherné, zejména na Hané. Bylo moc zajímavé poznat zdejší kulturu, vidět krásná místa a památky, ochutnat tradiční českou kuchyni. Jsou to vzpomínky, které mi navždy zůstanou. Určitě se sem někdy ráda vrátím,“ dodala.

S Elin se při utkání proti Dukle rozloučí zástupci klubu a Olomouckého kraje, hrdého podporovatele Sigmy Olomouc, kteří jí předají upomínkové předměty.

Nyní se Elin společně s celým týmem připravuje na domácí utkání proti Dukle Praha. „V sobotu mě čeká poslední domácí zápas za tento klub a bude to velmi emotivní. Doufám, že nás v tomto důležitém zápase přijde podpořit co nejvíce lidí. Opravdu vás potřebujeme,“ zve Elin fanoušky na sobotní zápas do Kožušan. „Myslím, že máme dobrou šanci udržet se na 4. místě a myslím, že budeme mít dobrou šanci i v play-off. Budou to těžké a náročné zápasy, ale tým ukázal, že jsme silní a nebude snadné nás porazit. Hodně jsme se během této sezóny posunuli,“ řekla Elin Berggren.

Utkání mezi ženami Sigmy a Dukly se bude hrát v sobotu 6. dubna od 11 hodin v Kožušanech. Řídit jej bude Ilona Koryčanská, jejímiž asistentkami budou Šárka Dytková a Anna Marie Vališová.