„Je to jiná soutěž, ale obě předchozí utkání s Budějovicemi ukázala, že na sebe narazí vyrovnaná družstva. Bude rozhodovat každý souboj a každá přihrávka. Těšíme se, protože zápasy jsou to, co nás nejvíc baví,“ pousmál se Jiří Saňák, asistent olomouckého trenéra Václava Jílka.

Sigma v posledním kole prohrála na domácím hřišti se Slavií 0:1. Mistrovský tým potrápila a padla až po kontroverzní brance. „Byl to velmi kvalitní zápas z naší strany. Dokázali jsme držet míč, ale chyběl nám větší klid ve finální fázi, takže jsme se nedostávali do vyložených šancí. To bylo to, co nám v zápase chybělo k lepšímu výsledku,“ ohlédl se pro klubovou televizi brankář Matúš Macík.

„Chyběl nám kvalita do útočné fáze ale trochu i štěstí. Slavii jsme ale byli nepříjemným soupeřem, povedlo se nám eliminovat do značné míry jejich silné stránky. V útočné fázi jsme ale mohli předvést lepší výkon,“ potvrdil Saňák.

Hanáci ovšem před týdnem neměli k dispozici jediného útočníka. Růska skolila nemoc, Zifčák laboruje s kolenem. Dlouhodobě mimo jsou kvůli stejnému kloubu Vaněček i Yunis.

Na hrotu tak pracovali Pablo González s Kryštofem Daňkem. Návrat typického hroťáka by se ale náramně hodil. Vrátit už by se mohl také krajní obránce Juraj Chvátal.

„Myslím, že pokud bychom byli schopní navázat na výkon z prvního poločasu, tak bychom byli schopní sahat proti Slavii po bodu. Pak jsme ale měli hluchou desetiminutovku, kdy Slavia rozhodla zápas,“ dodal Saňák k předchozímu zápasu.

Budějovice v minulém kole prohrály jasně 1:4 v Ostravě s Baníkem. I proto jsou v tabulce na 10. místě, o skóre za devátou Olomoucí.

„V posledním domácím zápase kalendářního roku budeme chtít vyhrát. Olomouc má silný tým, což potvrdila v minulém kole proti Slavii, se kterou smolně prohrála. Svou sílu ukázala také u nás na Střeleckém ostrově, když nás po penaltách vyřadila z poháru. I kvůli tomu budeme dělat vše pro to, abychom třemi body odčinili porážku z posledního kola na Baníku,“ řekl trenér Jihočechů David Horejš, kterému bude scházet distancovaný záložník Jakub Hora.

„Asi to bude stejné jako minule. V poháru oba týmy chtěly postoupit. Nebylo tam mnoho změn. Známe se, soupeře máme nasledovaného. Víme, co můžeme čekat. Chceme určitě sebrat nějaké body,“ dodal Macík.

Zápas se hraje v neděli od 15 hodin.