„Vzpomínám si velmi dobře. Byla to sláva. Udine mělo silný mančaft. Hráči jako Fiore nebo Sosa měli ve světě zvuk,“ vzpomíná bezmála po dvaceti letech přímý aktér zápasu Josef Mucha. „Byla to krásná doba. Jen se mi nechce věřit, že už je to tak dávno,“ směje se tehdejší záložník, který v obou zápasech jediného sigmáckého evropského vstřelil gól.

TRNITÁ LETNÍ CESTA

Cesta k duelu s Udine byla pro Sigmu pořádně dlouhá a trnitá. Hanáci první ostrý zápas sezony hráli už 18. června. Překonat museli čtyři soupeře. Nejdřív arménský Ararat po dvou těsných výhrách o gól. Pak bulharský Kjustendil. Na jeho půdě Olomouc prohrála 0:2, doma ale rozpoutala uragán.

„Z těch zápasů předcházejících Udine si vzpomínám hlavně na tenhle. Vyhráli jsme 8:0 a Michal Kovář dával čtyři góly z penalt,“ loví v paměti Mucha. Další čtyři góly nasázel v duelu útočník Stanislav Vlček.

Pak přišel chorvatský Slaven Belupo a třetí postup. Ve dvojutkání zazářil jiný hroťák Luděk Zdráhal. Trefil se při remíze 1:1 v Chorvatsku a spolu s Pavlem Hapalem i v domácí odvetě (2:0).

Semifinále, to byla další kuriozita. Pavouk svedl Sigmu s Blšany. „Hráli jsme s nimi tři zápasy během deseti dní,“ připomíná Mucha. První v Olomouci skončil 3:1, další dva bez branek.

LASKOMINA, KTERÁ SE ZAPSALA DO HISTORIE

A šlo se na Italy. Začátek měla Sigma jako ze sna. Za pětadvacet minut vedla 2:0 a soupeř byl v deseti.

„Byla neuvěřitelná atmosféra, možná jsme se jí ale později nechali i trochu strhnout,“ vykládá Mucha, který měl na euforii v hledišti také svůj podíl. Už ve 12. minutě poslal Hanáky do vedení jednou z nejchytřejších pohárových branek olomoucké historie.

Kus za pokutovým územím dostal přihrávku od Oldřicha Machaly a chystal se ke střele. Všiml si však, že brankář Turci je trochu víc z branky, než by musel, a tak místo dělovky poslal směrem k němu filigránský oblouček, který skončil v síti.

„Pamatuju si ho dobře. V pohárech jsem dal gólů víc, ale tenhle byl asi nejpovedenější,“ pousměje se. „V tu chvíli to byla čistá improvizace. Naplánovat se to nedá. Myslím, že ani Karel Poborský svůj slavný lob nepřipravoval. V ten moment se mi to zkrátka zdálo daleko na to, abych gólmana prostřelil. Viděl jsem, že je nakročený ven, tak jsem to vyzkoušel takhle,“ popisuje luxusní kousek.

Na 2:0 krátce nato zvýšil z penalty po faulu na Vlčka spolehlivý exekutor Michal Kovář. Navíc obránce Betotto zamířil pod sprchy.

„Jak jsem říkal, nechali jsme se atmosférou asi trochu strhnout, protože jsme soupeře nechali před poločasem snížit a pak i vyrovnat. To nás později hodně mrzelo,“ okomentoval Mucha branky Belgičana Wallema a také kanonýra Roberta Sosy po chybném vyběhnutí brankáře Bureše.

INFARKTOVÁ ODVETA

V odvetě Sigma ale znovu sahala po postupu. Vedla po gólu Pavla Hapala 1:0 a měla další šance.

„Další možnosti měl Pavel Hapal i Radim König,“ vybavuje si Mucha. Domácí nakonec vyrovnali krátce před koncem zásluhou dalšího slavného jména Roberta Muzziho.

„My jsme dokázali zareagovat. Luďa Zdráhal mi přiklepl míč a zase jsme vedli. Byl to v tu chvíli postupový gól,“ připomíná Mucha.

Jenže ani tento náskok Hanáci neudrželi. Mucha si po letech vybavuje pocit křivdy.

„Byl tam vymyšlený faul, nákop do šestnáctky, Tomáš Ujfaluši byl ještě faulovaný. Měli jsme to ale určitě už nějak zvládnout,“ má jasno.

Zplihlé domácí hvězdy po vyrovnání v nastavení ožily a v prodloužení přidaly další dva zásahy. „To už nás převálcovali,“ uznává Mucha.

Pro tehdejší olomoucký tým to byla velká lekce i škoda. Lze se jen domnívat, jak velkou díru do Evropy by mohl v té sezoně udělat. Už jen pohled na sestavu dává tušit, jaký potenciál v mladých a zároveň i zkušenosti těch starších měla Sigma k dispozici.

„Mužstvo jsme tehdy měli ohromně silné, plné osobností. Dala by se vyjmenovat skoro celá tehdejší sestava – Pavel Hapal, Olda Machala, Radim Kučera, Vlček, mladí Kováč nebo Ujfaluši. Všichni si zahráli za reprezentaci nebo v zahraničí,“ přikyvuje Mucha a připomíná další silnou stránku.

„Táhli jsme taky jeden provaz. Byli jsme dobrá parta. Kromě fotbalových kvalit měl ten tým velký charakter. A důležité taky bylo, že jsme v Leošovi Kalvodovi měli dobrého trenéra,“ doplnil dnešní asistent Radima Kučery v Jihlavě.

LIGA MISTRŮ NA DOSAH

Kvality v té sezoně nakonec Sigma potvrdila i v domácí ligové soutěži. Do posledního kola hrála se Slavií o postup do předkola Ligy mistrů. „V té době vládla Sparta, pak za ní o kus byla Slavia a té už jsme šlapali na paty. Sigma byla top klub. I když to většinou bylo tak, že jsme měli vždycky dvě sezony dobré a pak jednu slabší,“ konstatuje Mucha.

V ročníku 2000/01 sám nastřílel tři góly. Když vstřelil na Strahově proti Spartě v posledním kole vítěznou branku na 1:0, na chvíli věřil, že Sigmě vystřelil vysněnou druhou příčku a možnost poprat se o postup do Champions League.

„Slavia hrála souběžně v Drnovicích a v těch chvílích jsme měli zprávy, že hraje 1:1 a jsme tím pádem druzí,“ vzpomíná si Mucha.

Slávisté však na vyrovnání Drnovic bleskově zareagovali, dokázali vyhrát a druhou příčku udrželi. Jen díky lepšímu poměru vzájemných zápasů. Oba kluby nasbíraly stejný počet bodů a dokonce měly i navlas stejný rozdíl skóre.

„Bylo to opravdu nádherné období. Vážně se nechce věřit, že už je to tak dávno,“ uzavírá Mucha lehce nostalgicky. Pravdou je, že tak blízko k Lize mistrů či dokonce k evropské trofeji, se Sigma od té doby nedostala.

CO BYL INTERTOTO CUP

Původní Interpohár se hrál už od roku 1961, ale v podstatě šlo jen o to, aby v letních měsících bylo na co sázet. Dlouhá léta se například hrálo jen ve skupinách, ale bez následného play-off a bez skutečného vítěze soutěže. Prakticky šlo o lepší přípravu s mezinárodní konkurencí. Od roku 1995 však UEFA udělila soutěži oficiální status a kluby hrály o možnost probojovat se do tehdejšího Poháru UEFA. Ve většině ročníků se bojovalo o tři místa. Do soutěže mohly kluby, které si nezajistily místo v jiných evropských soutěžích (Liga mistrů, Pohár UEFA, Pohár vítězů pohárů). Vítězem Intertoto Cupu se nestal žádný z českých týmů. Do finále se dokázal vedle Sigmy dostat ještě v roce 2004 Liberec, který nestačil na německé Schalke. Poslední ročník Intertoto Cupu se hrál v roce 2008. Kluby, které by hrály Intertoto Cup, se přesunuly do kvalifikačních fází rozšířeného Poháru UEFA, který se později stal Evropskou ligou.

SIGMA V INTERTOTO CUPU 2000

1. kolo:

Ararat – Sigma 1:2 (1. a 59. Vlček)

Sigma – Ararat 1:0 (57. Vlček)

2. kolo:

Kjustendil – Sigma 2:0

Sigma – Kjustendil 8:0 (3., 50., 64. a 90. Vlček, 11., 54., 77. a 84. Kovář (všechny z penalt)).

3. kolo:

Slaven Belupo – Sigma 1:1 (25. Zdráhal)

Sigma – Slaven Belupo 2:0 (63. Hapal, 73. Zdráhal)

Semifinále:

Sigma – Blšany 3:1 (13. Hapal, 38. Vlček z pen., 63. Mucha)

Blšany – Sigma 0:0

Finále:

Sigma – Udine 2:2 (12. Mucha, 24. Kovář z pen.)

Udine – Sigma 4:2 v prodl.(44. Hapal, 89. Mucha)

JOSEF MUCHA



narozen: 7. října 1967

zápasy v lize: 309

góly v lize: 39

zápasy v evr. pohárech: 21

góly v evr. pohárech: 6



Hráčská kariéra:

Prostějov (1975-85), Znojmo (1986-88), Sigma Olomouc (1989-93), Zlín (1993-94), Sigma Olomouc (1995-2002), Zlín (2002-04), HFK Olomouc (2004-06).



Trenérská kariéra:

HFK Olomouc (2008-09), Sigma Olomouc (asistent 2011-13), Karviná (asistent 2014-17, hl. trenér 17-18), Sigma Olomouc juniorka (2018), Jihlava (2018 asistent).