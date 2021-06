Fotbalovou veřejností na Hané už několik měsíců rezonují jednání o případném vstupu bývalých hráčských legend a skupiny místních podnikatelů do olomoucké Sigmy. Přesněji řečeno o nabídce sponzorských peněz, za které ovšem skupina požadovala místa ve vedení klubu.

Jakub Beneš | Foto: SK Sigma Olomouc

Sigma po složitých jednáních nakonec uskupení, jehož členy byli například Pavel Hapal či Tomáš Ujfaluši, odmítla. "Dali jsme dohromady osm a čtvrt milionu korun. Nicméně by s velmi vysokou pravděpodobností ta suma ještě šla nahoru. Několik významných podnikatelů bylo odhodláno připojit se ve chvíli, kdy by to dobře dopadlo," řekl v obsáhlém a otevřeném rozhovoru pro Deník Hapal. "Sigma si to asi vyhodnotila tak, že peníze nejsou dostatečné," dodal Hapal, který měl podle návrhu zasednout v představenstvu hanáckého klubu, kde by jej ještě doplnil bývalý ředitel Martin Rak.