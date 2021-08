Sigma vstoupila do utkání ve velkém stylu. Hned v páté minutě nejprve odmítl úvodní gól po fantastické přihrávce Zmrzlého na malém vápně Zifčák, proti kterému se zaskvěl domácí Kalina. Jenže míč se do vápna vrátil a Zifčák tentokrát poslal favorita do vedení.

„Pavel potvrdil to, co předvádí v posledních zápasech. Velká kvalita i aktivita, není to tak, že by to byly góly, ke kterým se dostává náhodně, ale říká si o ně náběhy,“ začal hodnocení kouč Sigmy Václav Jílek.

Následně Uničov hru mírně vyrovnal a nějakou dobu také držel míč, ale v 17. minutě si Zmrzlý na levé straně přehodil obránce a z voleje uklidil míč na zadní tyč.

„Zbytečně jsme soupeře rychle uklidnili, když jsme dostali dva góly, to Sigma určitě chtěla. Začátek se nám nepovedl,“ litoval domácí trenér Dušan Žmolík.

Vypadalo to, že je po zápase, ale ve 23. minutě se prosadili také domácí. Z rohového kopu se hlavou trefil uničovský kanonýr Aleš Krč a sen o první nule v sezoně Sigmy byl pryč.

„Vnitřně jsem si říkal, že by bylo dobré pro obranu i brankáře neinkasovat, ale přímo cíl do utkání to nebyl. Bohužel jsme zase gól dostali a čeká nás v tomto ohledu ještě spousta práce,“ přiznal Jílek.

Ligový tým ale přesně po půl hodině hry odskočil opět na rozdíl dvou branek, když odpověděl stejnou mincí. Po rohovém kopu se podruhé v utkání trefil Zifčák.

A mohl zkompletoval hattrick, když se zjevil sám před Kalinou, naznačil mu střelu, uničovský brankář už byl na zemi, ale dokázal se vymrštit a Zifčákův pokus ještě zlikvidoval.

„Byla to jeho nejjednodušší situace, kterou měl vyřešit. Ale celkově jsme k utkání chtěli přistoupit sebevědomě a první půle byla podle našich představ, protože jsme měli příležitosti a hru kontrolovali,“ popisoval olomoucký lodivod.

Ve druhé půli hosté překvapivě nedominovali, ale ani Uničov se do žádných velkých šancí nedostával.

„Po poločase bylo jasné, že bude těžké se zápasem něco udělat, ale druhá půle byla z naší strany dobrá,“ chválil Žmolík

Definitivně rozhodl až v 72. minutě střídající Antonín Růsek, který využil chybné malé domů a v samostatném úniku trefil mezi nohy brankáře.

„Na hřišti jsme se honili jak blázni a nechali jsme tam srdce a potom jsme po naší blbosti zápas pohřbili a poslali soupeře do dalšího kola. Mrzelo mě to za kluky,“ smutnil Žmolík.

„Tonda dal konečně v soutěžním zápase gól, každá branka je pro útočníka důležitá, ale bylo tam vidět, že není úplně v pohodě, i když snahu měl,“ prozradil Jílek.

Skvělá individuální akce

Následně měl tři obrovské šance Matoušek, poprvé jej v nájezdu vychytal Kalina a následný Růskův lob šel těsně vedle, podruhé trefil rychlonohý fotbalista břevno, což zopakoval ještě dvě minuty před závěrečným hvizdem.

Pět minut před koncem tak ještě mohl kosmeticky upravit skóre po pěkné individuální akci Jakub Svoboda, který si přehodil obránce a míč napálil k tyči.

„Musím uznat, že to útočící hráč udělal skvěle, ale my takovou situaci musíme ustát a vyřešit. Měli jsme tam ve druhé půli výpadky, nebyla tam z naší stany taková intenzita hry, nechávali jsme Uničov více na míči a nesbírali jsme dlouhé míče, které vyhrával často Komenda s Krčem, což ústilo v situace v našem vápně a také ve druhou branku soupeře,“ popisoval Jílek

„Celkově hraje Uničov zajímavě v rozestavení 4-3-3, což je v těchto nižších soutěžích netradiční. Hraje nátlakově s presinkem. Líbí se mi, že jsou aktivní, nečekají na chybu a i s námi takhle hráli do poslední minuty a nevzdávali to. Je to pro mě rezultát, že jsou to dobří hráči, kteří jsou dobře vedeni,“ dodal Jílek.

„Jsem ze zápasu strašně spokojený, odjezdili jsme to a hráli jsme otevřeně. Takhle se chceme prezentovat proti každému soupeři. Nepřizpůsobili jsme se tomu, že přijede Sigma a my si řekli, že budeme bránit a čekat na brejk,“ potvrdil Žmolík.

Sigma Olomouc si tak povinným vítězstvím zajistila postup do 3. kola MOL Cupu.

SK Uničov - SK Sigma Olomouc 2:4 (1:3)

Branky: 23. Krč, 85. Svoboda - 5. a 30. Zifčák, 17. Zmrzlý, 72. Růsek.

Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Líkař. ŽK: Breite. Diváci: 1035.

Uničov: Kalina - Diblík, Koutný, Můčka, Koutek - Svoboda, Bača, Dittmer (70. Šidlík) - M. Vybíral (58. Kamas), Komenda (80. P. Vybíral), Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Sigma: Stejskal - Poulolo, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Breite, Pablo (61. Daněk), Hála (77. Šíp), Zmrzlý (67. Sedlák) - Zifčák (61. Matoušek), Vaněček (67. Růsek). Trenér: Václav Jílek.