„Vracím se do Sigmy Olomouc, do klubu, který je mi blízký. Olomouc jsem měl vždy v srdci, a proto si příležitosti znovu trénovat A-tým velmi vážím. Těším se na novou výzvu,“ řekl Jílek pro klubový web.

Tiskovou konferenci plánuje klub až před startem přípravy 21. června.

Jílek se vrací po dvou letech. V létě 2019 odešel do pražské Sparty, kde ale nakonec vydržel jen osm měsíců. V Sigmě bude navazovat na práci Radoslava Látala, který s mužstvem skončil ve dvou sezonách na jedenáctém a devátém místě.

Asistentem Jílka bude stejně jako při jeho posledním působení Jiří Saňák, který ukončil angažmá u rezervy Slovácka.

„Přichází trenér, který dokonale zná olomoucké prostředí, což mu výrazně usnadní práci. Přeji Václavovi, aby se mu u nás dařilo,“ doplnil pro web Sigmy sportovní manažer Ladislav Minář.

Kariéru vybudoval od mládeže

Pětačtyřicetiletý Jílek je rodákem z Litomyšle. V Olomouci zahájil svou trenérskou kariéru u mládežnických celků. Postupně se propracoval až do role kouče béčka a asistenta v A-týmu. Spolu s Jaroslavem Hřebíkem byl u stříbrného úspěchu reprezentace do 19 let na mistrovství Evropy 2011. Posléze odešel dělat asistenta do Sparty Vítězslavu Lavičkovi, se kterým později působil i u reprezentační jednadvacítky.

Na ligovou lavičku usedl v říjnu 2015 po odvolaném Leoši Kalvodovi. V prvním roce s týmem sestoupil do druhé ligy. Tu ale vzápětí opanoval a v nováčkovské sezoně 2017/18 dovedl Sigmu ke čtvrtému místu a účasti v Evropské lize. Sigma v předkole vyřadila Kajrat Almaty a posléze po důstojných vystoupeních vypadla se španělskou Sevillou.

Jílek dokončil s mužstvem sezonu 2018/19 na deváté příčce a následně jej vykoupila ze smlouvy Sparta, kde se stal hlavním trenérem. Odvolán byl ale už v únoru 2020 po prvním jarním kole.