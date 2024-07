„Cítili jsme, že kádr potřeboval změnu. Já i Luboš Nedvěd jsme u něj byli už dlouho, takže jsme chtěli novou tvář, která nabídne nový pohled. Volba padla na Petra Mrázka, to je sigmácká ikona, dlouho tady hrál,“ vysvětlil důvody předseda dívčího oddílu Sigmy Miloslav Novotný, který bude Mrázkovým asistentem.

Pro nového kouče Petra Mrázka, který v poslední době vedl například Lutín v krajském přeboru či Kralice na Hané nepůjde o úplnou novinku. „Ženy jsem naposledy trénoval na Islandu po dvě sezóny v letech 1995 a 1996 v malém městečku Hofsós. Je to potřetí, co jsem dostal nabídku vést ženský tým Sigmy,“ sdělil Petr Mrázek, který je někdejším obráncem Sigmy. Už před uplynulou sezonou pak tuhle nabídku kvůli zdravotním problémům a vytíženosti v práci odmítl.

Přípravu pod ním zahájily ženy 15. července a mají na co navazovat. Třetí místo z minulého ročníku je totiž historickým počinem.

„Sigma je pro mě velká srdcovka, hrál jsem tady celkem 23 let. To, že mám možnost vést dívčí tým, je pro mě radost, ale i velký závazek. Výsledek z minulé sezóny byl velmi dobrý. Dlouhodobým cílem Sigmy je postup do první ligy. Souhlasím s tím. Z mého pohledu by Sigmě nejvyšší soutěž slušela,“ řekl Mrázek.

K tomu by mohl dostat také posily. Podle informací na webu klubu je v jednání je přestup hráčky z Austrálie. Je jí Akeisha Sandhu, krajní záložnice, z Calder United SC, hrající nejvyšší australskou soutěž žen. Dalšími posilami by měly být Kateřina Furiková (ze Slovácka), Nela Zomberová (z Ostravy), Martina Kopečková (z Prostějova). V Olomouci zůstanou i Lucie Kotalová a Bára Beránková, které na Hané na jaře hostovaly.

V prvním zápase sigmačky podlehly Pardubicím 4:5. Čeká je ještě měření sil s dorostem Doloplaz, Trenčínem a dorostem Hodolan.