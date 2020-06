Bezmála dvoumetrový a bezmála čtyřicetiletý chasník si zakrýval obličej rukavicemi a jak sám přiznal, musel se hodně přemlouvat, aby zápas soustředěně dochytal.

„Takový je fotbalový život. Jednou to stejně přijít muselo. Jsou tu další kluci, kteří čekají na šanci. Jsem rád, že jsem se mohl rozloučit na hřišti a v klubu, který miluju,“ vykládal už s úsměvem na rtech novinářům.

Jak jste si loučení s kariérou užil?

Ale dobře. Vyhráli jsme doma po dlouhé době, diváci tleskali. Rozloučit se vítězstvím je to nejlepší, co si může fotbalista přát. Jednou to prostě přijít muselo. Takový je fotbalový život. Jsem rád, že to bylo v Olomouci, kde jsem se cítil jako doma. Miluju to tady. Mám rád lidi v klubu.

Byly to pro vás těžké momenty, když diváci v závěru vyvolávali vaše jméno?

Bylo to velmi těžké. Byly i slzy. Je to emotivní. Děkuju divákům, že za mnou stáli, i když jsem jim v posledním roce moc radosti neudělal. Jsem ale hlavně rád, že jsem se mohl rozloučit na hřišti. Je to sladší než z pozice diváka.

Byl jste před utkání nervózní?

Byl. Nechtěl jsem zklamat. Trenér brankářů Tomáš Lovásik mi radil, ať se na to nesoustředím a jen chytám, jak umím, že to přijde samo. Pár nahrávkami a zákrokem jsem se uklidnil a dostal do pohody. I mně pak ke konci docházely síly. Zápas je něco jiného než trénink. Musíte být stále ve střehu.

Nakonec jste si docela slušně zachytal, že?

V prvním poločase jsem říkal klukům, že jim děkuju, protože moc šancí nebylo. Ve druhém poločase to přeskupili a měli víc ze hry. Bylo vidět, že taháme nohy, soupeř se dostal do pár šancí. Dali gól po pěkné akci. Jsem rád, že jsem přispěl pár zákroky, že se to ještě nezdramatizovalo.

Do zápasu naskočil od začátku spolu s vámi poprvé sedmnáctiletý Kryštof Daněk. Co tomu říkáte? Střídání stráží?

Je to super. Mohl by být můj syn. Sešly se na hřišti dvě generace. Je vidět, že Sigma má mládež skvělou. Každý rok nějaký hráč vylítne. Teď je s nimi potřeba speciálně pracovat, abychom ho mohli posunout do dalšího klubu. Takových, co vyletěli bylo hodně a dnes o nich nevíme. Dáňovi přeju úspěšnou kariéru. V sedmnácti naskočit za áčko a ještě přihrát na dva góly, to je co říct. Doufám, že zápasy bude sbírat dál. Teď prakticky o nic nejde, tak je to právě pro tyto hráče příležitost. I pro další kluky, co seděli na lavičce a nedostali tolik šancí.

V poslední sezoně ten úděl potkal i vás. Asi jste si to představoval lepší, že?

Bohužel. Nedá se nic dělat. Vyšly mi jiné sezony. Jsou tu jiní gólmani, kteří čekají na šanci. Chtěl jsem překonat rekord Jaromíra Blažka, ale stávají se horší věci. Třeba když si přečtete zprávu o Mariánovi Čišovském. Poslední rok byl prostě takový, jaký byl. Pořád jsem byl součástí mužstva a mohl jsem si užít aspoň ten poslední zápas.

Pozici mezi náhradníky se asi ve vašem věku nekouše snadno, ne?

Po tomto roce musím smeknout před všemi náhradníky. Sedí na lavičce, ale musejí jet neustále na 100 procent, aby tu příležitost dostali. Sám sebe jsem přistihl, že už jsem mnohdy na 100 procent nejel. Ztratil jsem trochu motivaci, když to trvalo dlouho. Samozřejmě to bylo i mým věkem a tím, že jsem věděl, že končím.

Dva měsíce volna, pak se budu poohlížet

Jinak ale návrat do Olomouce budete hodnotit pozitivně ne?

Bezpochyby. Byla to možná trochu náhoda, že jsem se vrátil. Kdybych zůstal tenkrát ještě v Rumunsku, asi už by to nevyšlo. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit do klubu, odkud jsem jako neznámý odcházel. Mohl si tady získat určité renomé a nakonec se i rozloučit.

Chytat jinde, třeba i v nižší soutěži už jste nechtěl?

Nabídky jsem měl a stále mi ještě někdo volá. Ale opravdu jsou to jen nižší soutěže. Musím poděkovat Markovi Chudému z Hranic, který mi hned nabídl, že do pětačtyřiceti u něj můžu chytat. Já jsem si ale řekl, že je dobré rozloučit se na vrcholu a v nejvyšší soutěži. A taky v klubu, ke kterému mám vztah. Neumím si představit, že bych šel někam už jen pro peníze. Lepší je to takhle.

Chystáte pro spoluhráče nějakou rozlučku?

Čtrnáct dní teď budeme pendlovat mezi Prešovem a Olomoucí. Budeme převážet věci, ale na poslední zápas doma budu určitě chtít být tady. Pak s klukama chystáme po zápase takovou závěrečnou večeři. Určitě hodím něco do kabiny.

Co vás čeká potom, kromě stěhování na Slovensko?

Dám si prázdniny, jak když jsem byl ve škole. Dva měsíce volna. A pomalu se budu poohlížet. Chtěl bych pomoct tchánovi ve firmě. Chtěl bych taky oslovit brankáře na individuální tréninky. Možná i v některém klubu, třeba v Prešově, který je ve třetí lize. Chci si to osahat, jestli by mě to vlastně bavilo, protože to je jiné, než když jste hráč. Když ano a budou si mě žádat, tak budu pokračovat.

Chybět bude Olomouc i kávička s maséry

Bude vám fotbal chybět, nebo se na ty zasloužené prázdniny už těšíte?

Samozřejmě mi to asi chybět bude. Takové ty rituály, kdy přijdete o hodinu dřív, než je sraz. Dáte si s maséry kávičku a pokecáte. To by chybělo každému, když to děláte celý život. Je to snad bez pár dní dvacet let, kdy jsem tady v áčku pod trenérem Kalvodou začal. Zároveň ale budu chtít všechno vrátit rodině, která se mi přizpůsobovala celou dobu, co jsem hrál mimo domov. Manželka je Slovenka, ale šla se mnou do Rumunska i do Česka. Teď nám jde dcerka do školy. Řešili jsme velké dilema, jestli by měla jít třeba na dva roky ještě tady v Česku, když se pak stejně plánujeme stěhovat. Olomouc mi bude chybět, ale rodina bude na prvním místě.

A co byste dal na první místo při ohlédnutí za svou kariérou?

Champions League je nejvýš, ale to jsem nebyl na hřišti. S Manchesterem nebo s Basilejí, to byly pěkné zápasy, ale nechytal jsem ani jeden. Musím tedy říct Sevillu. Byl to zážitek. Ukázali nám, jak se hraje kvalitní fotbal. Ale při troše štěstí jsme třeba i mohli postoupit. Na ale se však ve fotbale nehraje. Stejně to bylo pěkné. Ukázali jsme si v Evropě i to, že to není jen o penězích. Přešli jsme přes Kajrat, který měl několikanásobně větší rozpočet a mohli jsme si to pak díky tomu se Sevillou takhle užít.